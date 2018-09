Habitatge

El Sindicat de Llogaters farà la seva primera xerrada a Tarragona

El proper dijous dia 6 el Casal Popular Sageta de Foc acollirà la xerrada "Defensem el lloguer just a Tarragona" del Sindicat de Llogaters.

Tal i com diversos col·lectius i organitzacions de la ciutat han estat denunciant els darrers mesos i anys, la situació de l'habitatge a Tarragona és crítica, i una de les seves principals causes són els desaforats preus del lloguer que dificulten en gran manera a les classes populars l'accés a un habitatge digne i està provocant cada vegada més els anomenats desnonaments encoberts per la impossibilitat de fer front a aquests preus.

La tasca del Sindicat de Llogaters va començar com a resposta a la situació d'emergència de Barcelona respecte l'habitatge. La defensa d'un lloguer just topa frontalment amb el model de ciutat-aparador que promou, també, el govern de la ciutat de Tarragona: el d'una ciutat per al turisme i el negoci que no posa la vida al centre.

L'objectiu de l'acte és tractar la situació particular de Tarragona per tal de conèixer una problemàtica que va a l'alça a passos agegantats i, en la mesura del possible, impulsar un espai a la ciutat que treballi pel lloguer just i en contra del model actual.