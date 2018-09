Sahara Occidental

El riure com a eina per a l'alliberament del poble sahrauí

Una carpa de circ viatja cap a Tindouf per omplir-se de rialles, reptes i il·lusions. La segona edició del FITYC - Festival Internacional de Teatre i Circ dels campaments de persones refugiades sahrauís - es celebra a un dels llocs més remots del món, en el context d'un conflicte oblidat en el qual, durant més de quaranta anys, es ha sotmès al poble sahrauí a una prolongada i brutal ocupació per part del Marroc ia un dur exili al desert algerià.

El Festival està organitzat pel Ministeri de Cultura Sahrauí i les associacions Contaminando Sonrisas i Pallasos en Rebeldía. "Poder apropar el circ i el teatre a un poble que lluita i resisteix, i fer-ho tenint-, no només com a públic, sinó poder actuar colze a colze amb ells, és una oportunitat única i un privilegi". Així ho explicava lvàn Prat de Pallasos en Rebeldía i un dels portaveus del FITYC a la presentació de la segona edició del Festival que va tenir lloc al Teatre de les Cultures de Madrid el passat dia 14 de setembre. A la presentació van estar Abidin Bucharaya, Delegat del Front Polisario a Madrid, l'actor Pepe Viyuela i el pallasso Leo Bassi.

La carpa s'instal·larà a Bojador, una de les wilayes prop de Tinduf. Aquest serà el principal escenari però les actuacions es podran veure a tot l'wilayes i hi haurà activitats en escoles i en diferents centres per a nens amb discapacitat. En total 18 companyies formades per artistes de 3 continents, 5 grups de teatre sahrauís i 5 grups infantils també sahrauís, conformaran una programació de circ i teatre que va convertir la carpa en aquesta "volta celestial on totes les cultures del món es poden ajuntar". Com ha afirmat Leo Bassi en diferents ocasions: "els pallassos donem suport un món internacional i humanista, sense fronteres, amb respecte a les persones per sobre de tot".

Segons Abidin Bucharaya les arts i la cultura per al poble sahrauí són de vital importància ja que "el teatre no deixa de ser una arma de lluita positiva". l va remarcar que: "Ens trobem en una situació d'ocupació i tenim una generació de joves que han nascut després de l'alto el foc. volem que creixin tolerants i que tinguin un futur. Mostrar-los el món a través de les arts i la cultura, aquesta és una forma d'alliberament".

Pepe Viyuela, és conegut per la seva implicació amb el conflicte sahrauí, en aquesta ocasió no podrà assistir al festival però li ha mostrat tot el seu suport: "Més enllà de l'empatia que puguem sentir amb els pobles oprimits, en el cas dels sahrauís estem en deute amb ells". "No sóc soldat, sóc pallasso i no vull que les bales es disparin des de cap lloc. Per sobre de tot valoro el riure, el diàleg i l'art per a resoldre conflictes. "

El dia 2 d'octubre la gran caravana d'artistes internacionals aterrarà a Tinduf. En dos dies s'organitzarà la logística i el dijous 4 d'octubre s'inaugurarà la segona edició del FITYC. Durant 4 dies el riure multiplicarà el seu poder curatiu: "es repetirà aquest fenomen que hem vist moltes vegades, quan el públic et mira amb llum en la mirada i amb dignitat al cor" explicava lvàn Prado. "Però sobretot ens portarem els cors encesos esperant que algun dia puguem fer aquest festival en un Sàhara lliure".