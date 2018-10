«La violència masclista es naturalitza i l'àmbit judicial ha normalitzat unes situacions injustificables»

El patriarcat sota la manta

Carme Porta. Foto: Nació Digital

Per Carme Porta. Publicat a la secció d'Opinió de Nació Digital el 28 de setembre de 2018.

Aquests dies s'estan fent públics una sèrie d'àudios que el comissari Villarejo filtra amb una premeditada estratègia de tirar de la manta. En alguna d'aquestes filtracions trobem com persones que defensen la legalitat vigent la incompleixen de forma sistemàtica i, en alguns casos brutal.



Aquest és el cas dels jutges i fiscals en un viatge d'intercanvi a Colòmbia, en el que van flirtejar -potser abraonar, tal com s'explica- i alguna cosa més amb dones menors d'edat. Fiscals i jutges que acusen i sentencien no tenen cap pudor en desminyonar dones menors, mentre les lleis que apliquen i defensen, així com les normes i el dret internacional lluiten contra l'abús i l'explotació de menors.



Mentre això es feia públic les dones seguien sent assassinades, i també dues nenes, si també assassinen les seves filles. A inicis de setmana en 9 hores ja s'havien comès 4 assassinats masclistes. Des de Dones Juristes denuncien que alguns dels agressors tenien processos judicials. En alguns d'ells la fiscalia havia demanat que s'arxivessin, d'altres encara no s'havia tramitat o s'havia denegat l'ordre d'allunyament. En tots els casos el resultat ha estat el mateix: mortes, assassinades.



La violència masclista es naturalitza i l'àmbit judicial ha normalitzat unes situacions injustificables. S'ignora la vulnerabilitat de les dones i se les culpabilitza de la situació en molts casos. La desprotecció de les dones davant la seguretat i la justícia és un cas d'abandó institucional. Se segueixen destapant enregistraments de Villarejo i l'únic que importa a molts, i moltes, és l'estabilitat, en cap cas es fan públics -com es va fer en el cas dels jutges sobiranistes- els noms dels jutges i fiscals que van anar a Colòmbia. No es filtren els noms dels jutges que disculpen la violència. Es mantenen al càrrec jutges que clarament defensen que la ley de violencia de género s'hauria de derogar. Es mantenen a la guàrdia civil i a l'exèrcit els membres de la manada. S'accepten com a bones les sentències com les de la violació de Pamplona per cinc energumens -autoanomenats manada-.



L'exministre Zoido va posar al capdavant de la Unitat de Família i Dona de la Direcció Superior d'Aragó un comissari condemnat per assetjament sexual. Podríem posar molts més exemples de com el patriarcat impregna el sistema judicial, un sistema que ignora, maltracta i menysté les dones, la nostra seguretat i les nostres vides.

Demà dissabte a les 14 hores una concentració a la plaça 8 de març denunciarà «Ens estan matant». Mentrestant les filtracions seguiran destapant pretesos incorruptes, com el Mag, que cobren en trames de suport i defensa. Seguiran destapant silencis davant la violència, els abusos i les violacions. Seguiran traient de sota la manta el patriarcat que no es veia. El que ens subjuga no és la punta de l'iceberg sinó el que resta a sota de la manta, els silencis còmplices...mentre ens maten.