El moviment popular barra el pas al sindicat policial per homenatjar els policies que van actuar contra el referèndum

Més de 6.000 persones han omplert la plaça Sant Jaume i els carrers del centre de Barcelona per impedir que membres del sindicat policial espanyol Jusapol ocupesin la plaça per er homenatjar els policies que van actuar contra el referèndum.

Abans de l'inici de la manifestació, milers de persones concentrades a Sant Jaume han bloquejat la Via Laietana i s'han acostat a l'inici de la mobilització on s'han trobat un cordó del mossos d'esquadra per evitar enfrontaments entre les dues mobilitzacions. En aquest moment s'han produït moments de tensió amb les primeres càrregues per la qual cosa, els que els indepenedentistes han respost amb un Holi Festival amb el llançament de pintura de colors que ha deixat completament banyats els agents i els vehicles policials.

Amb la protecció del Mossos, els manifestants han arribar a la plaça de Catalunya. En el gruix d'aquest marxa s'han pogut veure advocat de VOX que porta l'acusació popular contra els líders independentistes, Javier Ortega, que s'ha declarat a favor "d'il·legalitzar els Mossos d'Esquadra perquè s'han convertit en una parapolicia". També hi eren presents María de los Llanos de Luna, exdelegada del govern espanyol a Catalunya pel PP, i dos parlamentaris de Ciutadans: Miguel Guitérrez i Jean Castel Sucarrat.

Arribats a la plaça de Catalunya, els mossos l'han tancat, fet que ha provocat algun incident entre ells i els espanyolistes, A través d'un passadís format per la policia catalana, els manifestants de Jusapol han pogut sortir del centre de Barcelona.En aquest indret els mossos han fet divereses càrregues.

Davant l'actuació policial autonònimica, que s'ha saldat amb una desena de ferits i unes 6 detencions, Arran, la CUP, Polble Lliure i La Forja han demanat la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch.