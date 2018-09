Cinema

El Festival Protesta de cinema de crítica social de Vic presenta el cartell de la seva sisena edició: Protesta 6.0

Durant unes setmanes s'han pogut veure a Vic i Barcelona cartells on hi apareixia el missatge #HeVisCoses i un enorme ull de neó vermell en un dispositiu mòbil. El hashtag, extret de la famosa frase de la pel·lícula Blade runner (1982), és una pista sobre la temàtica escollida pel Festival Protesta en la seva sisena edició, denominada: Protesta 6.0.

A Blade Runner descobríem que en un futur no gaire llunyà –el 2019, que ara ja tenim a tocar– la humanitat seria capaç de crear 2 robots físicament idèntics a les persones, això sí, mancats de sentiments i amb una força sobrehumana. No estem tan lluny d'aquesta realitat, la societat s'està transformant a una velocitat de vertigen i tot allò que és relatiu a internet i al món virtual evoluciona a un ritme que supera la nostra capacitat d'adaptació.

D'una banda hi ha la sensació de ser absorbides per grans quantitats d'informació que no tenim temps d'assimilar o contrastar, perdem el control d'allò que pengem a les xarxes i formem part dels algoritmes que ens transformen en consumidores sense opinió. Però de l'altra banda, tenim la possibilitat d'organitzar-nos en moviments amb més agilitat i a distància, la tecnologia s'ha fet més accessible i tenim la possibilitat de visibilitzar i donar veu a causes silenciades.

La sisena edició del Festival Protesta

Enguany, el Festival Protesta, tindrà lloc del 19 al 28 d'octubre a la ciutat de Vic. El festival tornarà a crear un espai per a la projecció, divulgació i difusió del cinema de crítica social amb una àmplia programació de llargmetratges, curtmetratges i activitats paral·leles relacionades amb la temàtica escollida a la sisena edició.

Aquest any s'han presentat al concurs de curtmetratges gairebé 400 treballs procedents de 43 països d'arreu del món, dels quals, se n'han seleccionat 12 que formaran part de la Selecció Oficial i que opten als premis de Millor Curtmetratge Documental, Millor Curtmetratge de Ficció i Premi del Públic. Entre els finalistes seleccionats hi ha treballs procedents de Rússia, Catalunya, Estat Espanyol, Sàhara Occidental, Xina, Brasil, França o Regne Unit, i tracten temàtiques com la repressió durant la guerra civil espanyola, la censura al Marroc, el drama de les persones refugiades, el racisme o el transgènere a la Xina.

Prèviament a l'inici del festival, hi haurà 3 sessions programades per escalfar motors. La primera serà a Tona, el dia 11 d'octubre, en una projecció organitzada juntament amb l'associació Tona Visual; la segona serà a Manresa el dia 14 d'octubre, en un acte organitzat amb el Cineclub i, la tercera, serà a Barcelona, al cinema Zumzeig, el 17 d'octubre. Posteriorment, a l'Ateneu l'Harmonia de Barcelona, es podran veure els curtmetratges de l'edició 2018 en una sessió que es farà el dia 23 de novembre.

El festival es consolida i creix gràcies a la col·laboració de diverses persones, entitats, col·lectius i Espais Protesta, així com al suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Vic, la Institució Puig-Porret i l'associació Catalunya Film Festivals com a patrocinadors.

Ens agrada o no ens agrada aquesta transformació? Ens fan lliures les xarxes? Qui controla aquesta informació? Basant-nos en totes aquestes preguntes us presentem un cartell que vol ser un homenatge a Fritz Lang i a la seva Metrópolis (1927), a Blade Runner, tant al llibre de Philip K. Dick com a la pel·lícula de Ridley Scott (1974), a Matrix de les germanes Wachowski (1999), a 1984 d'Orwell, o a les sèries més recents Black Mirror i El conte de la criada. Una imatge que, des de l'ull que tot ho veu, ens convida a reflexionar i a ser crítics en l'ús i el consum de les noves tecnologies.