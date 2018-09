lluita institucional

Dolors Sabater exigeix una rectificació de l’alcalde de Badalona les paraules del regidor de seguretat respecte la reducció de la formació dels agent de la Guàrdia Urbana

Dolors Sabater ha demanat a l’actual alcalde la rectificació de les declaracions d’aquest matí del regidor responsable de seguretat ciutadana a la tertúlia del Badalona matí de Ràdio Ciutat de Badalona, en les quals expressa la voluntat del govern d’escurçar el període de formació dels agents de la Guàrdia Urbana que es troben actualment a l’acadèmia. Aquesta proposta, diu Sabater, és ‘absolutament frívola i no té en compte el valor de la formació que reben els agents’ segueix ‘una persona amb la responsabilitat de la seguretat ciutadana de Badalona no pot fer declaracions tant greus, només puc pensar que és poc reflexionada o intencionadament electoralista per incorporar els agents abans de les eleccions municipals de 2019’ per això, afegeix ‘demano una confirmació o desmentiment d’aquestes intencions per part de l’actual alcalde’.

LES DADES DE SEGURETAT A BADALONA

Dolors Sabater també ha fet referència a les dades de delinqüència que s’han fet públiques recentment. Diu que ‘el govern les ha acompanyat de valoracions alarmistes que generen sensació d’inseguretat al veïnat de Badalona i menystenen la feina dels agents de la Guàrdia Urbana’ considera que ‘no s’ajusta a la realitat, ja que a Badalona es reflexa que s’ha fet una bona feina en relació a la seguretat ciutadana el darrer any, i més encara tenint en compte les dades provincials’. Sabater afegeix que ‘això pot fer guanyar un grapat de vots però és una postura molt irresponsable per part d’un govern que hauria d’estar treballant per la convivència i la cohesió social’.