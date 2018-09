lluita institucional

Dolors Sabater acusa a Álex Pastor de mentir i l’anima a debatre en públic sobre la seva gestió municipal a Badalona

L’ajuntament de Badalona, en mans del PSC i Cs després de rebre el suport del PP en una moció de censura, va difondre ahir al matí dos comunicats sobre aspectes de gestió municipal. Els comunicats feien referència a “46 milions de serveis sense contractes” i 3,4 milions de “factures impagades” al 2017. Als dos comunicats s’acusava, de manera molt dura, com a responsable de “mala praxis” a l’exalcaldessa fins al juny Dolors Sabater, de Guanyem Badalona en Comú.

Jose Téllez, responsable de l’Hisenda local al govern de Dolors Sabater i avui portaveu de la mateixa formació política que l’alcaldessa, ha defensat la seva gestió durant el mandat del govern d’esquerres. “No poden existir serveis sense contractes. O els contractes estàn vençuts o s’encadenen any rere any, però tots els serveis es fan i es paguen. No generen deute”, ha defensat. Téllez ha recordat que al 2016 el govern de Dolors Sabater ja va denunciar 12 milions de contractes vençuts de l’àrea d’espais públics. Els contractes van vèncer entre 2009 i 2010 durant mandat del PSC i mai es van regularitzar durant el mandat del PP d’Albiol. “A data d’avui el 80% d’aquests contractes ja estan regularitzats o en vies de regularització. Només cal que el govern actual porti la documentació al Ple”, ha dit Téllez.

En referència al 46 milions d’euros, l’exregidor d’Hisenda de l’ajuntament de Badalona acusa a l’actual govern municipal de no aclarir el mètode de càlcul. Segons ha dit, les dades estan inflades i manipulades, multiplicant per 4 (que és el màxim d’anys que la Llei permet treure un contracte a concurs) els contractes de serveis que s’encadenen any rere any. Téllez ha explicat que la xifra real és de a 3’5 milions d’euros cada any. “És cert que encadenar contractes del mateix servei any rere any és una pràctica poc transparent que vam heretar dels antics mandats del PSC i el PP”, ha continuat, “però en cap cas és justificable crear alarma als proveïdors inflant la xifra sumant contractes vençuts que es continuen prestant i multiplicant-los per quatre”.

De la mateixa manera, Téllez ha defensat que no és cert que existeixen 3,4 milions de factures impagades, com ha dit un diari econòmic i com l’ajuntament ha volgut confirmar en un comunicat. “Són factures que estan en el seu tràmit habitual de pagament però que simplement no han entrat a l'exercici 2017 i passen al següent any. En cap cas generen deute municipal”, ha declarat Téllez. A més, el regidor ha mostrat una gràfica on es pot veure que aquest tipus de factures han baixat un 75% respecte el 2012, quan estaven a prop de 13 milions d'euros. I ha recordat que entre les factures del 2017 s'ha incorporat una sentència judicial valorada en un milió d’euros que s'arrossega des del 2008: “És del tot incorrecte parlar d’‘impagaments a proveïdors’, i el que hauria de fer un Ajuntament és apagar l’alarma creada per un error d’un diari i no llençar llenya al foc i espantar als proveïdors”, ha acabat el regidor.

El mateix regidor de Badalona ha difós, a través de xarxes socials, dades i gràfiques que contrasten la defensa de la gestió del govern d’esquerres a la ciutat durant el 2015 i 2018, quan el deute municipal ha estat rebaixat un 22%.

Dolors Sabater vol debatre públicament amb l’alcalde sobre gestió municipal

Sabater ha volgut defensar també la seva gestió al capdavant de l’ajuntament de Badalona i ha acusat a l’actual alcalde de fer servir l’institució local com un comitè de campanya. “Durant tres anys ha estat habitual per part meva i dels meus regidors de fer sessions públiques pels barris per explicar la gestió econòmica de l’Ajuntament. El que ha de fer l’actual govern impulsor de la moció de censura, és deixar d’amagar-se a les xarxes socials i ensenyar quins càlculs i dades disposen, i contrastar-les amb rigor davant la ciutadania”, ha declarat l’exalcaldessa de Badalona.

Dolors Sabater ha animat a l’alcalde a fer un debat públic, obert a la ciutadania, on i quan vulgui, per discutir sobre aquestes i altres dades amb transparència i rigor. “No tinc res a amagar i crec que seria un debat molt pedagògic per la ciutadania. Molt més que difondre quatre dades mal comptades a través de xarxes socials que només causen alarma injustificada”, ha insistit Sabater, que dóna fins diumenge a l’alcalde per donar una data i lloc per al debat.