Des de les trinxeres del Servei D’Atenciò Domiciliari

A l’ùltim Ple Ajuntament del 26/7/2018, el Departament d’Acciò Social va explicar les millores del SAD per els treballadors i les treballadores, junt amb la decisiò de govern, de fer nou concurs al desembre d’aquest any.

Entre les millores el regidor Gabriel Fernàndez, va anomenar les seguents:

-L’increment d’hores de servei i d’ usuaris/es.

-L’augment del 8% a 39 treballadores que estaven per sota dels 15.000 euros Bruts a l’any

-Seguiment a les empreses

-Augment de nous contractes a treballors i treballadores.

Les treballadores que hi erem al Ple, no varem estar d’acord amb el que va explicar, la nostra indignaciò es va notar, no donàvem crèdit al que va exposar.

En referencia als punts de les millores que va oferir:

Mai haviem arribat a aquest increment d’hores de servei i d’usuaris/es. La qual cosa es positiva. Ara bé, com ho farà l’empresa per obtenir un servei de qualitat i cumplir amb les millores per a les treballadores? Quan la majoria dels contractes són parcials i temporals, com un 5% són indefinits, i a més com ja sabeu, els contractes no es fan amb jornades complertes de 37h. setmana, excepte per el personal d’oficina.

D’altre banda el sou Net que és el que interessa a les treballadores, en realitat és de 13.000 euros Nets enlloc dels 15.000 euros que dieu. Ningú ens parla de sous Bruts per a cubrir les necessites bàsiques. Si compres un cotxe o llogues un pis et demanen diners liquids que tens. Continuem amb les vostres normes de l’Administració. Esdevé necessaria la vostra actitud i decisió de voler SERVIR als ciutadans i ciutadanes.

En quan el seguiment de les empreses així com la creació d’un comitè d’experts o auditoria externa, ha servit al Pla polìtic de la regiduría, en cap cas a un compromìs amb les persones usuàries i les treballadores.

Una reflexió perque les treballadores i la ciutadania pogui entendre, la nostra indignació en soportar el moviment incessant d’entrada i sortida d’empreses i a més amb la precarietat i sous de miseria:

L’Ajuntament té les seves lleis, segons l’Administració que els pertoca com: la Generalitat, Diputaciò i la UE, com dieu als Plens. Desde l’epoca Bustos s’ha sanejat el déficit que hi havia. Al Departament d’Acciò Social no hi mancan diners. Més aviat penso que és questió d’ideologia, amb manca d’assumir el compromìs polìtic, i la vostra incapacitat de canviar les normes, en arriscar-se amb els Serveis Pùblics, que en el cas del SAD encara hi quedan professionals directes de l’Ajuntament.

Però tot esdevè intencionadament el Capital en l’escala desde dalt té les seves lleis. L’Ajuntament reb els diners del Poble i de l’Administració, les empreses s’enriqueiexen amb els diners de l’Ajuntament i les treballadores reben les engrunes. Això en el cas del SAD, comptant que la majoria són dones, pobres e inmigrades, fa una combinaciò perfecta entre el Patriarcat i el Capitalisme.

Per altre part, hi han ciutadans/es, treballadores que difonen l’idea que les empreses no reben suficients diners de l’Ajuntament i tenen part de raò, encara que això no vol dir que les empreses incumpleixin sistemàticament els drets adquirits. En aquests casos de no guanyar suficients diners, hi ha una acciò adient que moltes empreses han fet, es fa i es farà: Plegar per no poder atendre les seves necessitats bàsiques. Es moral i èticament responsable. En el cas del SAD ens volen fer creure que perden diners i per això han de lluitar amb 200 o 300 treballadores al seu càrrec, any rere any.

Senyors/es del Departament d’Acciò Social de Sabadell; les treballadores del SAD estem treballant per donar un servei de qualitat i per posar les persones al centre de la vida. Fa anys que esperem la vostra resposta, treballant tambè.- desde la lluita.- amb denuncies i demandes judicials; desde el carrer amb fred, calor, pluja o vent. Desde les trinxeres, perque vostés siguin capaços d’arriscar-se i posar les persones al centre del Compromís Polític.

Rosa Salido

Treballadora Familiar empresa Pere Mata, SA

Delegada Sindical CGT a Sabadell

Membre de Plataforma en Defensa Serveis Pùblics