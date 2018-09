20-S

Del "votarem" de fa un any a "Ni un pas enrere"

La ciutadania ha tornat a sortir al carrer avui, un any després que cossos policials de l’Estat espanyol comencessin un operatiu en contra dels preparatius del referèndum de l’1-O escorcollant diverses seus de departaments de la Generalitat i també intentessin entrar a la seu de la CUP a Barcelona.

En un acte organitzat per l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural a la cantonada entre Gran Via i Rambla Catalunya, on va tenir lloc la major concentració de la jornada, just al costat del departament d’Economia, música i reivindicació s’han agafat de les mans i han compartit davant de milers de persones un missatge d’esperança i fermesa, com tot just fa un any. El president de la Generalitat, Quim Torra, i el del Parlament, Roger Torrent, així com consellers, membres de partits polítics i de la societat civil, hi han assistit.

“Si ho vam fer una vegada, ho podem tornar a fer”

La Presidenta de l’ANC, Elsienda Paluzie, ha volgut deixar clar que la jornada d’avui no és per commemorar uns fets, sinó per reivindicar-los, i ha afirmat que aquell 20 de setembre va servir, d’una banda, per adonar-se que l’Estat espanyol estava disposat a tot per aturar el referèndum d’autodeterminació. Però també va servir per demostrar que no se’n sortirien, com ho va corroborar el fet que, malgrat els empresonaments, altra gent va ser capaç d’agar el timó del referèndum, i ha agraït especialment el paper i la feina de Marta Rovira.

Aquell 20-S també va significar l’inici de la perversió que només buscava violència. “I quan no la van trobar, se la van inventar”, ha afegit Paluzie, com va passar pocs dies després amb la detenció de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. La presidenta de l’Assemblea ha reiterat que tots plegats som capaços de vèncer el poder de l’Estat, com va succeir entre l’11 de setembre i el 3 d’octubre de l’any passat, superant “col·lectivament” la por. “Si ho vam fer una vegada, ho podem tornar a fer. Només cal tenir aquesta convicció, determinació, força i unió de tots”. I és que per Paluzie, aquest sacrifici no pot ser en va. “Els ho devem als presos polítics, exiliats i represaliats. I també al Jordi Sànchez i al Jordi Cuixart”, ha conclòs.

Al seu torn, Marcel Mauri ha parlat del 20-S com una jornada en què la societat es va plantar i es va conjurar per exercir els seus drets, i ha enviat un missatge al PSOE, a qui li ha demanat que retiri tots els càrrecs, o seran “còmplices” conjuntament amb l’extrema dreta de VOX. “El PSOE i l’extrema dreta asseuran al banc dels acusats homes i dones demòcrates!”, ha exclamat. Per això, Mauri s’ha referit al judici al procés independentista com una “operació d’Estat” que pretén culminar aquesta “farsa” que va començar tot just avui fa un any.

Música i reivindicació

Paula Valls, Pau Alabajos i Adrià Salas, de La Pegatina, han posat la nota musical de l’acte, presentat per l’actor Pep Planas, i que ha tingut un record i lligam amb tots els detinguts d’aquella jornada, i sobretot amb Jordi Sànchez, expresident de l’Assemblea, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium. Ada Parellada i David Fernàndez han llegit una carta conjunta de Sànchez i Cuixart, on descriuen el 20-S com el “presagi” de l’1-O i que el l’èxit del referèndum es va començar a “forjar” aquell 20 de setembre.

En la missiva, reiteren la seva innocència, i que només l’arxivament de la causa o l’absolució “és l’única sortida justa”, ja que tot el procediment està basat en “relats acusatoris inventats” amb la finalitat de castigar-los per silenciar la ciutadania. Per tot això, es mostren “lleials” als valors de la no-violència en la lluita a favor de la llibertat, la democràcia i al República i es mostren optimistes “a guanyar democràticament el dret a ser República”.