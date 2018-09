Davant les darreres informacions difoses sobre els treballadors que es trobaven contractats fraudulentament mitjançant falses cooperatives

Davant de les informacions difoses en relació amb els treballadors/es del Grupo Jorge que es trobaven contractats fraudulentament mitjançant falses cooperatives informem i puntualitzem la situació, respecte dels aspectes següents:

Denunciem que les treballadores i treballadors que van ser acomiadats pel grup empresarial (com a represàlia per la seva mobilització i per no voler sotmetre’s al canvi fraudulent de cooperatives) no han estat readmesos encara, tot i que s’han rebut trucades pressionant-los per tal que renunciessin a qualsevol reclamació contra l’empresa. En cap cas no han rebut cap comunicació escrita de l’anunciada readmissió, que es va ajornant en el temps de manera injustificable.

No és cert que totes les persones que treballen per al grup hagin estat contractades per règim general de la Seguretat Social, ja que encara hi ha grups de treballadors que continuen en règim d’autònoms, sota la contractació de falses cooperatives.

Reclamem que es reconegui l’antiguitat real dels treballadors, ja que en cas contrari s’estaria premiant l’empresa, eximint-los de responsabilitat pròpia de la relació laboral existent i perdonant-los els seus greus incompliments.

Denunciem que el sindicat CCOO, cínicament, es vulgui atribuir tots els mèrits de la “laboralització”, aconseguida gràcies a la mobilització, la denúncia i el sacrifici de tots els treballadors i treballadores, organitzats al marge de CCOO, i que es vulgui menysprear totalment l’esforç i el sacrifici d’aquestes persones.

Denunciem que el sindicat CCOO hagi pactat amb l’empresa, per al seu benefici corporatiu, una posició de privilegi per al seu sindicat (assignant-se representació per a CCOO, fins i tot, al marge del comitè d’empresa) menystenint així qualsevol principi democràtic i negligint el degut respecte a les persones mobilitzades, i totalment al marge de les necessàries i imprescindibles eleccions sindicals.

Denunciem que el Departament de Treball continuï abandonant i marginant aquests treballadors i treballadores, malgrat que aquestes persones han ajudat de manera decisiva a detectar el frau enorme que s’ha estat cometent al Grupo Jorge; i que a més es beneeixi i doni suport a un pacte interessat, que les margina i les deixa més indefenses davant de les presents i futures actuacions abusives del grup empresarial.

Denunciem que el Grupo Jorge interposi societats pantalla, per tal d’eludir les seves responsabilitats per cotitzacions que es deuen i les responsabilitats davant dels treballadors/es, i que això es faci amb el beneplàcit de CCOO i del mateix Departament de Treball.

Així mateix, denunciem que CCOO ha ocultat a les persones afectades, totalment i de forma sistemàtica, el contingut complert i literal dels pactes que ha signat amb el grup empresarial. Emplacem aquest sindicat per tal que finalment es comporti democràticament, i expliqui tot el contingut del pacte, i les seves circumstàncies, a l’assemblea de treballadors/es de Le Porc Gourmet, que se celebrarà el proper dissabte al Casal Claret de Vic, per tal que aquestes persones afectades puguin conèixer i opinar sobre la seva actuació; i que CCOO deixi de buscar només l’autobombo amb la finalitat d’aparèixer públicament com a salvadors dels obrers, però menystenint-los profundament i marginant-los greument, amb els seus plantejaments i amb la seva manera d’actuar.

CÀRNIES EN LLUITA, 5 de setembre de 2018