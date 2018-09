Cops a l’Estat

És prou sabuda la tàctica propagandística de Joseph Goebbels, ministre del govern nazi entre 1933 i 1945 i mà dreta de Hitler: “una mentida repetida mil vegades esdevé una veritat”. Màrketing social per allunyar el poble de la realitat i abocar-lo, tard o d’hora, al desengany i a la cruesa dels fets. Aquest mètode desconnecta les masses del que realment està passant, i ho saben els deixebles espanyols contemporanis d’aquells totalitaris alemanys, PP i Ciudagramos: reiterar fins la nàusea les seves consignes succintes, fàcils i fal·laces contra el molt legítim i lògic independentisme català. Amb els bascos ho van tenir més fàcil per convèncer l’opinió rústica espanyola: la lluita armada va acabar per sotmetre els objectius polítics. A Catalunya no. Aquí la civilitat i els mitjans democràtics són carros de combat imbatibles que solament es poden atacar mitjançant les falòrnies que repeteixen compulsivament, com lloros, els mitjans de comunicació espanyols adreçats a un poble que no va poder experimentar la catarsi del final de la dictadura, perquè aquesta mona va ser vestida amb les sedes d’una constitució pensada com una estafa a la democràcia pel fet de permetre cops d’estat “legals” (article 8, Títol II) i poder prostituir el fals estat de les autonomies sense vulnerar-la (article 155). Una mala còpia, però amb els mateixos defectes, que la constitució de 1931.

L’atac a les autoritats catalanes en virtut de la seva acció política, avalat per la constitució vigent, que fou una ensarronada general perpetrada el 1978, sí que es tracta d’un acte de sedició en tota regla, i no pas la manifestació PACÍFICA del 20 de setembre de 2017. La detenció i empresonament dels nostres representants és una acció il·legítima contra unes persones que actuaven políticament donant veu i acció a la població, en exercici de la sobirania democràtica, que és qui genera el dret. La llei, quan és obsoleta o ja no serveix de garantia de convivència, cal adaptar-la, perquè quan esdevé injusta (contrària als interessos del col·lectiu) pot ser causa de trastorns socials greus. Com ho seria la reintroducció de l’esclavitud, de la pena de mort o la prohibició de partits polítics pel fet que aquests vulguin canviar la llei i fer-la harmònica amb la realitat social, amb les llibertats i amb el temps històric.

També va ser un esdeveniment delicadament cívic i democràtic l’1 d’octubre, una lliçó de llibertat i de democràcia que la paleolítica oligarquia castellana, emmurallada rere jutges, cossos policials i forces armades, veu a les antípodes del seu model d’existència. Solament un estat criptofeixista com l’espanyol, amb la dreta i l’esquerra omplint les files de l’anticatalanisme, s’havia d’entestar en boicotejar. No ho van fer els anglesos a Escòcia, ni els canadencs al Quebec, i són exemples gairebé idèntics al nostre conflicte. Cap país civilitzat no entén que un referèndum sigui menystingut i condemnat a la repressió violenta, això solament passa en països subdesenvolupats o en l’aberrant i absurda Espanya, que no és cap democràcia homologable, que té poc de civilitzada i que no arriba ni a nació. Solament s’han mantingut unides les parts que li queden a l’imperi castellà per la força de les armes, per la violència, per les mentides sobre la seva naturalesa i pel pacte d’omertà a l’entorn de la corrupció i dels negocis bruts que succionen el pressupost públic per tot arreu.

Espanya s’ha fet a base de cops d’estat, ja des de l’ascensió violenta dels Trastàmara al tron Castellà (1369), després aquests mateixos a Catalunya-Aragó amb el Compromís de Casp (1412). Mentides, crims d’estat, vileses per mantenir i acréixer el poder dels seus capitostos, ells sí que en saben, de cops d’estat, d’autocops com el del 23-F i de traïcions a tort i a dret. Crims com el que s’inicià amb el cop d’estat del 18 de juliol de 1936, encobert d’acció per salvar la República en els bans de Mola i de Franco (!!), malgirbat de croada decretada per la majoria de bisbes espanyols, que tingué com a finalitat principal acabar amb la democràcia i la pluralitat i, sobre tot, conjurar el perill de separació... FEDERALISTA de Catalunya. I tot per poder retornar el poder als cràpules i criminals de sempre, engreixats a les menjadores borbòniques.

Cap català no va fer l’any passat un cop d’estat contra l’estat espanyol (Prim sí que ho va fer, però el 1868 per foragitar els paràsits cepats a la cort d’Isabel II, i establir un règim democràtic). El cop d’estat pretén SEMPRE emparar-se del poder d’un estat, i això no va passar el 27-O, sinó que vehiculà la resposta popular al referèndum entorpit de l’1-O per crear un estat propi. És a dir, fou un procés d’independència, un exercici del dret d’autodeterminació contemplat internacionalment establert PER EVITAR GUERRES, amb un resultat concret que la ciutadania catalana vol fer vigent sense perdre més temps.

Es pretenia, com en molts altres casos, descolonitzar el territori de la nació ocupada, -dominada per agents forasters d’un estat que sempre ha tingut vocació imperial-, per tal que retirés els seus instruments de poder (administració, forces policials i militars) i substituir-los per les institucions pròpies i legítimes. La maniobra política de les institucions catalanes sempre ha defugit l’enfrontament i la violència contra les institucions espanyoles. El català és un procés exemplar al món, perquè ha buscat en tot moment la separació pactada, segons la voluntat majoritària, mantenint, si era possible, una actitud cordial i col·laborativa. Un cop d’estat és atacar les autoritats màximes d’una estructura estatal, i això encara no ha passat. Però sí a la inversa: la repressió jurídica contra els alts representants catalans (membres del govern, parlament, administració) democràticament triats, sí que es pot considerar un acte de sedició del govern, les corts, els jutges i els fiscals espanyols, en el que respecta al territori català, un cop d’estat contra una part del territori “constitucional”.

Si considerem que les lleis espanyoles i la seva màxima norma permeten això (que per això la van redactar i promulgar), el problema espanyol és de gran magnitud, consubstancial a la feblesa històrica de l’estat que pretenen articular. Altres països europeus han considerat que no hi ha causa, que no hi ha delicte, i encara menys motius per a dictar presons preventives i forçar exilis. Espanya es trencarà sense cap cop d’estat, la secessió de la nació catalana és irrefrenable, indefugible. Com més fan per forçar la unió, més gran es fa la distància mental. Solament falta per saber quin serà –novament– el preu humà que caldrà pagar al destí inexorable. Després de totes les pròrrogues, els catalans més conscients (en nombre creixent), organitzats, determinats i sense més armes que els seus cossos, acabaran confrontant les forces espanyoles on calgui quan la Declaració del 27-O sigui ratificada pel Parlament. Potser caldrà tornar a doldre’s de la vocació homicida dels espanyols defensant la seva falsa idea d’Espanya, però la històrica llei del pèndol els abastarà de ple i prou feines que tindran de continuar units, perquè la seva mentalitat absolutista, subjugadora, per la via militar o a través de la violència jurídica, se’ls acabarà girant en contra: no són res més que un estat sangonera, avui xuclant dels recursos europeus. Les xambes del passat ja no ragen, Amèrica queda lluny i hauran de pagar el seu tribut en esforç per sobreviure. I si volen existir com fins ara, ja poden anar ventant-se cops d’estat o d’estaca, que el vell segle XX els pesa com una llosa.