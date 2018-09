Turisme massiu

Convoquen a Barcelona una Mani-festa-acció coincidint amb motiu del dia mundial del turisme

Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible i tot el seguit de col·lectius i entitats que en fan part, així com la xarxa SET de la qual forma part han convocat demà una Mani-festa-acció coincidint amb motiu del dia mundial del turisme.

Aquestes entitats consideren que el dia mundial del turisme el sector turístic es dedica a glossar les seves suposades excel·lències i a ignorar, callar i tapar les seves misèries, conflictes i crueltats cada dia més esteses i evidents. El turisme és un dels sectors que genera més beneficis i ocupació al món, però també una indústria extractiva de les més contaminants, basada en l’acumulació per despossessió i que provoca terribles i creixents desigualtats, mentre els llocs de treball que genera es demostren cada dia més precaris, injustos i explotadors. Res de tot això no és recordat per l'Organització Mundial del turisme ni per cap altre dels culpables cada 27 de setembre.

És també la data escollida per la xarxa SET per denunciar aquests conflictes de manera local i coordinada. La xarxa SET està composada a dia d'avui per 20 territoris del Sud d'Europa contra la Turistització: Venezia, València, Sevilla, Porto, Palma, Pamplona / Iruña, Napoli, Malta, Málaga, Madrid, Lisboa, Eivissa / Pitiüses, Girona, Firenze, Donostia / San Sebastián, Córdoba, Canarias, el Camp de Tarragona, Bergamo i Barcelona.

Moltes d''aquests territoris porten a terme el 27/9 accions pròpies amb la denúncia compartida de posar fre i/o reduir el pes de la indústria turística als nostres entorns.