especulació

Concentració a Santa Coloma de Gramenet en defensa del barri antic

El proper 16 de setembre, a les 12 hores, a la plaça de la Vila de Santa Coloma de Gramenet, la Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma ha convocat a una mobilització per modificar l’actual Pla Especial de Reforma Interior (PERI) Santa Coloma Vella II, promogut per l’Ajuntament i pel Banc Sabadell, que amenaça de desfigurar una part important del centre històric de la ciutat, expulsa el veïnat i fa més densa encara Santa Coloma.

L’acte de protesta consistirà a crear una gran ombra humana que representarà les dimensions desproporcionades (més de 50 metres d’altura) d’un dels tres edificis a mig construir que el Banc Sabadell, actual propietari del 70% d’aquest àmbit del PERI, vol edificar al centre de la ciutat. Per poder simular l’ombra, la Plataforma demana a la ciutadania que hi assisteixi vestida de negre. Un cop realitzada l’ombra humana al mig de la via pública, se celebrarà en un dels carrers afectats pel PERI, el carrer Pedró, un dinar popular a base d’una paella d’arròs, naturalment també negre.

Aquesta mobilització és una més de les iniciades d’ençà que el maig passat l’Ajuntament decidí reactivar l’execució del PERI i la resistència noviolenta de la Plataforma va impedir que les excavadores enderroquessin algunes cases baixes afectades, les quals estan des de llavors ocupades per membres de la Plataforma per impedir-ne la demolició i donar-los un ús social.

En aquests mesos, la Plataforma ha desenvolupat un munt d’activitats, entre aquestes esmentem una manifestació (31 de maig), una cadena humana (10 de juny), la recollida de més de dues mil signatures i l’elaboració d’una alternativa al PERI actual, que tracta de negociar, de moment sense èxit, amb el govern de Núria Parlón.

En el darrer Ple Municipal de 23 de juliol, la Plataforma va presentar, a través del principal grup de l’oposició, SOM Gramenet, una moció en què demanava obrir un procés per negociar el PERI. L’únic grup municipal que hi va votar en contra va ser el PSC; el Pp es va abstenir i SOM Gramenet, Gent d’Esquerres-ICV-EUiA i Ciudadanos van votar a favor del diàleg i la negociació.

Ara, amb l’ombra humana del proper diumenge, la Plataforma vol seguir denunciant el PERI i demanant a l’Ajuntament que s’assegui a negociar.