11S2018

Commemoració de la Diada a Vic

Les organitzacions de l'Esquerra Independentista d'Osona (SEPC, CUP, Endavant OSAN, COS, Casal Popular Boira Baixa de Manlleu, la Xinxa i ARRAN) convoquem, de nou, una mobilització el dia previ a la Diada de l'11 de setembre. Enguany, aquesta tornarà a tenir lloc a Vic, després de dos anys de fer-se a Manlleu. Tindrà forma de manifestació i portarà per lema "Als Països Catalans, Autodeterminació! Que no decideixin per nosaltres".

Començarà a les 8 del vespre davant la placa de Bac de Roda (rambla de les Davallades) i acabarà al mateix lloc, on tot seguit es farà l'acte polític amb diversos parlaments.