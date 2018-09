Carta oberta en el Dia Mundial de l'Alfabetització

Com a entitats ciutadanes que treballem per l’acollida de les persones nouvingudes i per la convivència als nostres barris, us volem fer arribar la precarietat amb què estem treballant quant a l'ensenyament de la llengua i especialment pel que fa a l'alfabetització de moltes d'aquestes persones.

Entenem que l'ensenyament de la llengua i l'alfabetització de la ciutadania que viu a Catalunya és responsabilitat directa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i, subsidiàriament, de l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació; però la realitat no és així.

Tot i que ens consta que hi ha força Escoles d'Adults i professionals d'elles que fan un esforç per atendre les necessitats educatives de la població adulta, veiem que tant les directrius i normatives que reben, com les prioritats que se’ls assignen, els impedeixen en molts casos atendre'ls de manera correcta.

Una part important d’aquestes persones, quan arriben als CFA, es troben que no s'imparteixen els nivells demanats, o que els horaris no responen a les seves necessitats, o que no hi ha places o no és el moment adient per matricular-se.

Per aquest motiu, les entitats socials, que sovint treballem amb voluntariat i amb molts menys recursos, no donem a l'abast amb la demanda que ens arriba sistemàticament i durant tot l'any. Actualment, a més, aquestes necessitats van en alça per l'increment de l'arribada de persones amb necessitats de suport lingüístic.

Per donar resposta caldria que el Departament d'Ensenyament assumís aquestes necessitats de manera viva i flexible a través de les Escoles d'Adults, la majoria de les quals han deixat d’atendre les necessitats dels nivells bàsics de llengua i d’educació instrumental.

Complementàriament, seria urgent dotar de recursos econòmics a les entitats que vivim de prop les necessitats d’aquestes persones, per tal que podem atendre-les amb dignitat i qualificació. Aquest suport econòmic va existir per part del Departament responsable de l’Educació d’Adults, des de les transferències de 1980 fins l'any 2005. A partir d’aquest any, aquesta via de finançament inexplicablement es va suprimir, essent inexistent en l’actualitat.

Com a entitats socials, estem disposades a dialogar i cercar alternatives conjuntament amb les administracions responsables, per tal de pal·liar la greu situació creada en l'atenció lingüística a les persones més febles del nostre entorn, com són les persones refugiades, els joves i les persones adultes en procés de regularització, en consonància amb la declaració de Barcelona Ciutat d’Acollida, sense oblidar persones grans nascudes a Espanya que no van tenir l’oportunitat d’anar a l’escola.

Per totes aquestes raons, i en consonància amb la declaració de Barcelona, Ciutat d’Acollida, confiem ser atesos, i restem a la vostra disposició per promoure polítiques de convivència i ciutadania que a la nostra societat necessàriament passen pel coneixement de la llengua i l’alfabetització.

Entitats de la Coordinadora de la Llengua de Barcelona

Barcelona, 8 de setembre de 2018 - Dia Mundial de l’Alfabetització