Repressió

Arxivada la causa oberta pels Mossos per la manifestació de l'1 de maig de 2017

Després de la imputació de dues participants a la manifestació per part dels Mossos d'Esquadra, el jutjat d'instrucció considera que no hi ha proves ni indicis suficients per seguir amb el procés judicial i arxivat el cas sense que la fiscalia ho hagi recorregut.

El passat mes de gener van ser citades pels Mossos d'Esquadra dues persones que van participar a la manifestació de l'1 de maig de 2017 a Sabadell. Les dues investigades es van negar a declarar i el cas va passar a instrucció judicial. Durant aquesta setmana, s'ha confirmat l'arxivament de la causa per manca de proves sense que la fiscalia en recorregués l'arxivament.

Les dues persones participants a la manifestació van ser acusades pels Mossos d'Esquadra de delictes de complicitat amb desordres i danys arran de la denúncia que va presentar el BBVA pels presumptes danys produïts a la seva seu del carrer de Gràcia durant la manifestació de l'1 de maig de 2017.

Ja en aquells moments, la plataforma Vallès Anticapitalista i Alerta Solidària vam denunciar que es tractava d'una persecució a les persones participants a la manifestació per part dels Mossos d'Esquadra que realitzaven una investigació i acusació que no tenia cap tipus de fonament. Avui, el jutjat que instruïa la causa ens ha donat la raó i de retruc, la fiscalia, en no recórrer, també.

En tot moment, les dues persones imputades i els col·lectius organitzants de la manifestació, han defensat la participació de les dues persones investigades a la manifestació així com han denunciat el han denunciat les pràctiques especulatòries del BBVA, que en forma d'estafa hipotecària i desnonaments han fet la vida impossible a una part molt important de les classes popular. També s'ha posat en tot moment en entredit, el paper dels Mossos d'Esquadra, que per tal de perseguir i criminalitzar, han iniciat una investigació i han intentat generar un cas repressiu sense cap tipus de fonament ni prova com ha quedat demostrat en la instrucció judicial arxivada.

En aquest sentit, des de Vallès anticapitalista i Alerta Solidària ens felicitem per aquesta victòria judicial i ens reafirmem en seguir lluitant l'1 de maig i cada dia pels drets de les classes populars.