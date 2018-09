Albert Detritus

En una de les històries més celebrades de l'Astèrix clàssic, Roma envia un personatge que té un do innat per causar baralles i destrossar col·lectius. Tullius Detritus és el protagonista de la Zitzània, l'últim intent de l'Imperi per causar la divisió entre els convilatans del poble gal i així sotmetre'ls al jou romà. Detritus deu les seves habilitats a una rotunda immoralitat, que el converteix en un mestre de la mentida.

No sabem si el líder de Ciutadans és lector de René Goscinny i Albert Uderzo, però l’aparició d’Albert Rivera aquest divendres a TV3 estava ben calculada. El líder de Ciutadans hi va anar per fer l’espectacle amb el que acontenta a la seva parròquia. Un altre. Com el d’anar a municipis d’arreu de Catalunya a treure llaços grocs. A Rivera li agrada el conflicte, i la ràbia que sent contra tot allò que soni a autogovern el supera. És el cas de la televisió pública catalana. El líder de Ciutadans acusa TV3 de “mentir” i de ser “un aparell de propaganda separatista”. Però ho deu considerar només ell -bé, i quatre més dels seus- perquè precisament és en aquests darrers mesos quan la televisió catalana s’ha posicionat líder a Catalunya.

Atacar TV3 ja està molt trillat, i Rivera deu pensar que és una bona manera per no parlar de què passa a les manifestacions que convoca el seu partit, i on hi ha periodistes que són agredits mentre els violents criden “es de TV3!”. Aquest sí que és un problema veritablement greu. I no és la primera agressió que pateix un professional de la comunicació per part d’un espanyolista en els darrers mesos. Ja va passar amb Jordi Borràs -agredit per un policia espanyol-. Però que uns quants assistents a una concentració convocada per Cs encerclin un càmera -que s’està limitant a fer la seva feina- i l’increpin pensant-se que és de TV3, és del tot intorelable.

A TV3 el problema real el tenen, en tot cas, els seus treballadors si han d’anar a cobrir esdeveniments amb por, en funció de qui els convoqui. És contra això que Rivera hauria de lluitar i posar-hi tots els seus esforços i contundència. Atacant en directe a una periodista i carregant contra la televisió pública catalana d’aquesta forma tan barroera, el líder de Ciutadans està posant la llavor perquè uns quants descerebrats es creguin en el dret d’agredir a qui pensa diferent o, simplement, a qui treballa en un lloc que no els agrada. Però la zitzània sempre té un efecte temporal, per llarg que es faci. I bon un dia Detritus desapareix per sempre més del poble gal. Potser Rivera no va llegir el final de l'aventura.