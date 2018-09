Àfrica i el negoci de les armes

L'Àfrica, és un dels continents més rics del planeta, tan ric, que ha contribuït notòriament a la capitalització d'Europa, Àsia i Amèrica del Nord.

Un continent tan ric que els seus habitants no tenen drets, ni aigua, ni aliments, però els seus estats i governs compren armes (al borbó per ejem.) a canvi d'or, dòlars, petroli, diamants... i vides humanes, perquè la vida dels pobres no té cap valor més enllà del benefici econòmic que puguin donar al ric de torn.

Es podrien posar mil fotografies aquí demostrant que fan aquesta gent amb les armes (utilitzar-les, és clar, perquè és fan sinó? I perquè es compren sinó? I perquè se'ls venen sinó?) però cap d'aquestes fotos, demostraria que les armes utilitzades, són les que es compren a Espanya, i encara menys que bona part d'elles estan fabricades a Catalunya, però és clar, nosaltres no hi tenim res a veure, donen llocs de treball a molts catalans i catalanes.

Si les utilitzen, és el seu problema, nosaltres, com el borbó, a lo nostre, la pela és la pela, i si és dòlar en un paradís fiscal, millor que millor.

Però no n'hi ha prou, amb què els matin a la mateixa Àfrica, perquè està clar que si aquells governs volguessin, no en vindria cap de migrant a la recerca d'una vida millor, allà mateix els farien passar a millor vida sense cap mena de remordiment ni escrúpol. Els que sobreviuen a les matances, encara són útils al món "civilitzat", alarmen la societat, creen debat estèril, provoquen enfrontaments entre els pobres i els més pobres. Els utilitzen per intentar fer-nos entendre de manera més o menys subtil, que si no volem treballar amb les seues condicions (les que imposen els més rics) ho faran els més pobres i haurem (els pobres) de compartir amb ells (els més pobres) les poques engrunes que ens donen els més rics, i que ho faran robant-nos els drets, la cultura i els llocs de treball com a mínim. Està clar doncs que si als més rics d'aquí, no els interessin els migrants, els rics d'allà, no en deixarien passar cap.



Però si, els deixen passar, perquè als més rics d'aquí, els interessa molt l'arribada massiva d'immigrants, això provocarà que augmenti la xenofòbia, i amb ella el feixisme tan vital per als seus interessos.



Així és com els més rics del primer món, treuen profit de tot el que hi ha a l'Àfrica, fins i tot de les vides humanes, que no necessiten allà, sinó aquí.



Totes sabem que el problema real de les migracions, és el lloc d'origen, llocs on els governs rics del primer món, i les "persones" més riques (que són els que governen el món des de l'ombra) "diuen" no poder fer-hi res. Mentida, nosaltres mateixes, les catalanes, podem deixar de fabricar armes. Ens hi atrevirem? Possiblement no, traient les excuses barates dels llocs de treball i el concepte de què si no es fan aquí, es faran a un altre lloc i perdrem el benefici. Si, l'econòmic, ara perdem els beneficis ètic i el moral, però és clar, aquestos no donen dollars.