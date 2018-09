Encara que molts vulguin fer-nos creure el contrari, aquest país ja ha exercit el seu dret d’autodeterminació. Ens vam autodeterminar l’1 d’octubre a les urnes i el 3 d’octubre als carrers. En aquelles dates el poble català va decidir lliurement, i en les pitjors condicions possibles, que es volia governar en un estat propi en forma de república.

Segurament la resposta i l’organització popular d’aquells dies, que va suposar la primera gran derrota del règim del 78, va sorprendre tothom i va suposar una gran desorientació estratègica. Però hem de tornar a les lliçons apreses aquells dies: la demostració empírica que la millor manera d’eixamplar la base és actuar amb (auto)determinació.

Per això, cal abandonar com a eix principal mobilitzador la lluita simbòlica i antirepressiva, deixar de parlar d’«eixamplar la base» de manera abstracta i passar a la concreció lògica dels fets ocorreguts ara fa un any.

Perquè aviat farà un any que aquest poble va votar si «sí» o si «no», i ara cal que comencem a omplir de contingut el per a què volem una república. Això es fa desenvolupant estructures de poder republicanes fora del marc del règim de les autonomies: una assemblea de càrrecs electes, un congrés nacional que agrupi moviments socials i institucions... és a dir, tot òrgan que permeti encetar un procés constituent que interpel·li la majoria de la població catalana. Un procés constituent en què els sindicats comencin a escriure negre sobre blanc quin volen que sigui el marc regulador del treball assalariat del seu país, en què el moviment veïnal debati com vol regular el dret a l’habitatge, en què el moviment feminista desenvolupi marcs reguladors de protecció efectiva dels drets de qui són la meitat del país. I a l’horitzó d’aquests debats, tornar a les urnes —això sempre—, sense cap altre permís que no sigui la nostra pròpia voluntat com a poble d’autopreguntar-nos com volem regular els nostres drets bàsics com a veïns, com a classe treballadora, com a dones.

En definitiva, desenvolupar l’1-O i el 3-O de manera efectiva i amb (auto)determinació.