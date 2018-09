#NiUnaMés.

Acte Polític a Tarragona en el marc de la campanya “Ni Una Més”

El proper divendres 7 de setembre Tarragona acollirà un dels actes centrals de la campanya Ni Una Més. Es tracta d’una campanya engegada el passat mes de febrer per la CUP i Alerta solidària, l’organització antirepressiva de l’Esquerra Independentista, a fi de fer front a la vulneració dels drets civils i polítics derivada de la persecució i criminalització del moviment independentista des del passat 9 de novembre de 2014.

L’acte polític, que tindrà lloc a les 19:30 a la sala Eutyches del Palau de Congressos de Tarragona (C/Arquitecte Rovira, 2), té l’objectiu de mostrar la solidaritat amb totes les persones que han patit repressió política arran de l’1 d’octubre i les mobilitzacions posteriors. En aquest sentit, les intervencions estan pensades per visibilitzar la repressió més arraconada i invisibilitzada i, alhora, mostrar que formen part d’una mateixa estratègia política.

Per a la CUP, l’Estat espanyol és demofòbic i repressor: imputa persones per allò que pensen o diuen, som davant un procés clarament polític que afecta desenes de càrrecs públics, però també activistes i professionals del món de l’educació o de la seguretat. És per això que l’acte polític acollirà les intervencions de la portaveu d’Alerta Solidària, de les portaveus del Secretariat Nacional, també represaliades, Mireia Boya i Laia Estrada, i de la diputada de la CUP-CC Maria Sirvent. Però també comptarà amb la participació de membres dels CDR, del grup de suport als docents encausats a l’IES El Palau i de l’alcalde Verges, Ignasi Sabater, acusat d’un delicte d’odi per haver denunciat l’atac massiu a tots els cotxes de la seva població després de l’1 d’octubre.

Des de la Candidatura d’Unitat Popular es va llençar la campanya #NiUnaMés i es va obrir un una caixa de resistència per poder fer front a les conseqüències econòmiques de la repressió conscients que els procediments en marxa estan vinculats a la presa de decisions per permetre l’exercici del dret a l’autodeterminació o a l’expressió de les idees que s’hi troben vinculades. La repressió té com a objectiu desmobilitzar la població i treure el focus de la lluita política i els objectius que té un determinat moviment social. Per això, la CUP entén que el més important és continuar treballant per l’assoliment d’una República Catalana al servei de les classes populars i, a tal fi, la millor eina que ha d’acompanyar la solidaritat antirepressiva és l’autoorganització.