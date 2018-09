Agressions

Acte a Horta-Guinardó per rebutjar agressions polítiques i masclistes

Trenquem el Silenci ha convocat una concentració el proper 21 de setembre a les 18 h. la plaça del Nen de la Rutlla a Horta-Guinardó de Barcelona per rebutjar i denunciar les agressions polítiques i masclites del passat mes d'agost. "No podem tolerar cap agressió que s'intenti justificar amb un rebuig a certs símbols però que, casualment, a la inmensa majoria de casos, només afecta a les dones que els llueixen, mai als homes", afirma l'entitat.

En concret l'assetjament que ve patint des de principis de l'estiu de 2018 una veïna de Font d'en Fargues i la successió d'agressions patides per dones als voltants de la plaça del Nen de la Rutlla. L'útilma de agressió d'aquest tipus, es va produir el passat 28 d'agost a la matinada, quan una veïna de la Font d'en Fargues va tornar a ser assetjada per un individu que, situat a sota el seu balcó, la insultava i amenaçava pel fet que en aquest hi ha una pancarta demanant la llibertat dels presos polítics. Les amenaces i improperis van ser acompanyats per diversos càntics ultres. Quan l'agressor ja marxava, va adonar-se que la veïna havia sortit al balcó per a gravar-lo i li va espetar que sap on viu i que "volveremos".

L'acte ha de servir per mostrar el suport a les veïnes agredides i assetjades, i el rebuig frontal a una situació insostenible i que ha d'acabar-se d'una vegada.