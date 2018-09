Declaració Valencianista

Acte a Betxí en el marc de la commemoració dels 100 anys de la Declaració Valencianista

Es va iniciar el cicle d'actes de la commemoració del centenari de la Declaració Valencianista a la ciutat de València i hui continua amb un debat a Betxí (Plana Baixa) on es tractarà de tot allò relacionat amb la base 3 de la Declaració, que consta de huit. Es comptarà amb la participació de Vicent Franch i Vanessa Campos. També es presentarà un informe sobre la Seguretat Social

A través de les Jornades es té l'oportunitat de reviure l'ambient de fa un segle pel que fa a les reivindicacions de les nacionalitats a casa nostra i a tot Europa; per balanç del que ha passat des d´aquella època; plantejar-se i debatre què és el millor per a la nostra terra i les persones que l'habiten en un futur immediat i adquirir un domini de la terminologia que afecta la lluita per un poder polític propi.

Al llarg del que queda de 2018 i dels primers mesos de 2019, la Plataforma pel Dret a Decidir País Valencià organitzarà tantes sessions com bases té la Declaració de 1918.