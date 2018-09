20S

1r aniversari del 20-S: "Crida a concentrar-se davant de la conselleria d'Economia"

ANC i Òmnium han fet una crida a concentrar-se aquest dijous (20-S) a les 19.30 a la Gran Via amb rambla de Catalunya, al costat d'on es troba la Conselleria d'Economia de la Generalitat, coincidint amb el primer aniversari del 20 de setembre.

"Aquest dijous 20, farà un any del gran atac a les nostres institucions! Reivindiquem el nostre dret a la llibertat d'expressió i manifestació cívica. Hi vam ser i hi tornarem a ser!" piulada d'Òmnium Cultural