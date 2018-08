Corrupció

Una de les empreses adjudicatàries de l'autopista Campos i Llucmajor esquitxada per escàndols de corrupció

Grups ecologistes de Mallorca han denunciat que COPISA, una de les empreses adjudicatàries de l'autopista Campos i Llucmajor està esquitxada per escàndols de corrupció relacionats amb suborns a canvi d'adjudicacions públiques milionàries.

Per exemple el Cas Palau, 3%, enriquiment de la família Pujol etc. COPISA de fet, surt a 36 sumaris penals i a alguns d'ells els jutges relaten tot un "modus operandi" corrupte i corruptor de manual, detallant les fórmules de pagaments i quanties dels suborns.

COPISA a més, està immersa dins tota una trama de donacions de doblers a fundacions satèl·lits de CDC a canvi de contractes milionaris, al Consorci d'Educació de Barcelona, al Port de Barcelona i a multitud de contractacions públiques.

Les entitats ecologistes que han denunciat aquest afer són el GOB, Amics de la Terra, Terraferida, Vianants en lluita, Via Verda Aleró, Salvem Protocolom i la plataforma antiautopistes han demanat al Consell de Mallorca la paralització de l'Autopista.

Cal recordar que el Govern del Consell de Mallorca, format per MÉS-PSOE-Podem, aprovaren el 2017 la continuació de l'autopista de Llevant en 9 kilòmetres, entre Campos i Llucmajor. El projecte es va adjudicar a la UTE COPISA-AFEX. Aquesta adjudicació va quedar despús-ahir ratificada una vegada resolt un recurs presentat per una altra UTE que havia quedat en segon lloc. Aquestes dies el Consell de Mallorca "es felicitava" per la resolució, que dóna via lliure al projecte de manera definitiva.