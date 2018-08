Un règim que penja d'un fil groc

La democràcia espanyola continua la seva degradació accelerada. I el PSOE no l’ha aturada, malgrat que pugui entabanar amb mesures cosmètiques com exhumar el cadàver de Franco després de quatre dècades de la seva mort i uns quants governs socialistes amb majoria absoluta. Les raons de fons per a la batalla contra la llibertat d’expressió i la pluralitat ideològica no diferencien sigles de partits dits constitucionalistes, o el que és el mateix, sigles de partits la supervivència dels quals depèn exclusivament del sosteniment del règim del 78 i els privilegis de les seves elits. I pel que sembla, ni la pervivència impune del franquisme, ni la fallida de les pensions, ni la monarquia corrupta i els partits encara més corruptes, ni la precarietat sostinguda en què viuen una part important dels ciutadans espanyols, no posen tant en perill aquest règim com un simple llaç groc o una pancarta demanant la llibertat dels presos polítics...

El perill és de tal dimensió que Cs i PP fan una crida desesperada a la població perquè els facin la feina bruta i arrenquin aquests símbols, si cal, amb ganivets i encaputxats, i el PSOE, des del poder, exerceix de gran aiatol·là de la Constitució. El llop amb pell de xai dedica un consell de ministres a concloure que “només els símbols que ens representen a tots poden ocupar l’espai públic” i per qui tingui dubtes de què representa qui, “els símbols que ens representen a tots estan reglats a la Constitució”, ha dit la número dos de Pedro Sánchez. O sigui, la bandera espanyola i la monarquia. I prou. Carmen Calvo afegeix que els llaços grocs “són elements que no contribueixen a la convivència”, sense que hagi fet referència a si els ganivets, les agressions i els insults sí que hi contribueixen. Però ep, no és que els llaços grocs estiguin prohibits, sinó que “han de romandre en l’àmbit privat perquè només representen una part de la població”. Amaguin banderes gais, del Girona o del Madrid, cartells de concerts de punk, que no agraden a tothom, i esborrin immediatament qualsevol reivindicació pintada en una paret del seu poble, si no és que és un “Viva España” o “Viva el rey”, clams que ens representen a tots.

En pocs minuts, el PSOE ha degradat una mica més la democràcia espanyola explicant als seus súbdits que la dissidència té càstig i que Espanya no tolera la llibertat d’expressió i la pluralitat ideològica si aquesta no és per lloar la carta magna, el rei o els toros, que són un bé cultural. La posició del govern espanyol amb els llaços grocs és especialment greu, afecta en primera instància els catalans que creuen que votar no és un delicte, però també tots els espanyols, que veuran retallada una mica més la seva dignitat com a ciutadans lliures. I tot, amb el vistiplau de la Constitució i l’exemplar, i sagnant, Transició espanyola. Si aquesta Espanya depèn de l'ocultació de llaços grocs per continuar sobrevivint és que la seva democratització serà inevitable.