Violència espanyolista

Un grup d'espanyolistes trenquen el llaç groc de la façana de l'ajuntament d'Arenys de Munt

Aquesta matinada d'aquest dimecres dues persones han trencat el llaç groc que penjava del balcó de l’ajuntament i s'han endut la pancarta en favor de la llibertat dels polítics catalans.

Segons ha indicat l'ajuntament d'aquesta població del Maresme, l'acció ha estat enregistrada per la càmera de seguretat de l'entrada de l'ajuntament, entre les 0.42 i les 0.53 de la matinada, i està sent analitzada per la policia local per identificar els autors de l'atac feixista per "així poder sancionar segons estableix l'ordenança de civisme vigent." En aquest sentit, també han descartat que l'autoria sigui de cap veí del municipi.

Assemblea de la CUP d'Arenys de Munt davant l'atac espanyolista:

En una nota, l'Assemblea de la CUP d'Arenys de Munt ha condemnat l'acció i ha manifsetat que "Aquesta ha estat una agressió feixista resultat de no respectar la pluralitat de l’espai públic, que és un reflex de les diverses opcions ideològiques existents. A més a més en aquest cas s’ha transgredit l'expressió de la voluntat del poble, recollida democràticament per la majoria dels representants al consistori."

Per a la candidatur independentista l'objectiu d'aquestes accions, lluny de ser un "bretolada", tenen com a objectiu "imposar, mitjançant violència organitzada i orquestrada contra persones, símbols i idees, una sola voluntat, la del poder imperant."