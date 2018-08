Recuperen una piulada republicana d’Ada Colau

Avui alguns usuaris de les xarxes socials han recuperat un tuit de fa 4 anys de l’alcaldessa de Barcelona on afirmava que la monarquia és una “institución antidemocrática y la española, además, corrupta”. El retorn a l'actualitat de l’antiga piulada de Colau ha estat aprofitat per alguns tuitaires per penjar fotografies de l'alcaldessa saludant Felip VI o proposar que a l’acte d’homenatge per les víctimes del 17A hi hagi pancartes amb la imatge del tuit.