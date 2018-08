Què pots fer tu per la Independència?

Si una cosa hem pogut constatar des del 27 d’octubre, i potser fins i tot des d’abans, és que s’ha perdut qualsevol mena d’estratègia compartida entre tots els actors polítics que conformen l’independentisme. Ja no hi ha un primer d’octubre a l’horitzó; no tenim cap fita que obligui a partits i entitats a posar-se d’acord. Tot i això, previsiblement aquesta tardor viurem un judici polític contra representants legítims del poble català, empresonats, exiliats i encausats per haver organitzat el referèndum sobre la independència. Caldrà ser capaços d’organitzar la ràbia per poder clavar l’estocada definitiva al control espanyol del Principat.

I és que el clima que vam aconseguir la passada tardor ha de ser el camí a seguir per l’independentisme. Ja sabem, a força de cops de cap contra la paret, que Espanya no negociarà mai la secessió d’una part del territori que controla, l’imperialisme és part del seu ADN. Cap canvi de govern a l’Estat pot ser vist com una oportunitat de diàleg: la unitat d’Espanya és una cosa sagrada, a través d’ella les elits econòmiques espanyoles i les seves aliades catalanes s’enriqueixen a costa de la submissió dels pobles i la seva gent treballadora. Si fins aquí estem d’acord, segur que també entendrem que cal ser encara més forts quan ens disposem a tornar a discutir, al carrer i a les institucions, l’ocupació espanyola de la nostra terra. I és que no és una qüestió quantitativa sinó qualitativa. La clau de la victòria no és ser més (que també) sinó ser més forts. La nostra fortalesa ha de ser fruit de la nostra preparació i organització a l’hora d’enfrontar-nos al poder estatal.

Davant la greu desorientació que pateixen els partits independentistes, no s’hi val a quedar-nos de braços plegats. Tot i que cal seguir pressionant perquè hi hagi un gran consens de país que guiï l’acció del moviment independentista en l’etapa post-referèndum, tots i cadascun de nosaltres podem fer accions que seran útils quan afrontem un nou combat obert contra l’Estat amb una força suficient que ens permeti sortir-ne guanyadors. A continuació exposo quatre idees-accions que tots nosaltres podem fer sense esperar cap indicació dels partits, i que ajudaran a cercar altre cop l’orientació que en aquest moment ens manca.

Tenim una gran mancança com a país, i és que és una anomalia que el poble català lluiti pel seu alliberament nacional i de classe i no tingui una organització sindical nacional i de classe consolidada, com sí que passa al País Basc o a Galícia. Ens caldrà un instrument capaç d’activar i dirigir les masses en les jornades clau, a qualsevol hora, aconseguint aturar tota l’activitat econòmica del país de manera sostinguda. Per això ens és imprescindible un sindicat fort, i la Intersindical-CSC, el sindicat que va convocar la vaga general del 8N i es va haver d’enfrontar a l’aparell judicial espanyol per aquesta mateixa convocatòria, té tot el potencial del món per convertir-se en un pilar al món laboral de la República Catalana. És imprescindible la afiliació sindical republicana.

Un altre aspecte que ens cal reforçar és la lluita contra el feixisme que, impulsat des de les clavegueres de l’Estat, es veu amb absoluta impunitat per amenaçar-nos i agredir-nos dia rere dia. La passivitat dels Mossos d’Esquadra i la Conselleria d’Interior és una negligència gravíssima que està posant en perill l’activitat militant i fins i tot la integritat física d’activistes independentistes. I és que la campanya anomenada “Orden y Seguridad” de Ciudadanos l’hauríem de publicar nosaltres. És a nosaltres a qui estan posant en perill. Ja n’hi ha prou que militants del seu partit tinguin via lliure per atonyinar-nos i retirar dels carrers allò que els hi fa caure la cara de vergonya. I si el Govern no es digna a actuar ho haurem de fer nosaltres mateixos, creant comitès de solidaritat antifeixista que des de principis pacífics i de no-violència puguin respondre de manera ferma a les agressions. Viladamat és el camí a seguir en aquest sentit. És una qüestió de supervivència.

També ens és necessària una estructura econòmica que no permeti que els mercats espanyols ens puguin fer cap mena xantatge quan ens disposem a alçar-nos altre cop per disposar de la independència efectiva. I és que la independència no només ha de ser política sinó també financera, per no permetre ingerències estrangeres en cap àmbit de les nostres vides un cop haguem consolidat el nou Estat. Implementar la República també és deslligar-se del lobby de l’IBEX-35, apostant per alternatives compromeses amb el país, de proximitat i socialment responsables. Ni Gas Natural, Endesa o Iberdrola. Ni Movistar, Orange o Vodafone. Ni CaixaBank, Sabadell, Santander o BBVA. Siguem conseqüents amb les nostres conviccions polítiques i desconnectem-nos de la màfia de Florentinos, Ortegas, Botins, Fainés o Olius. Cal que impulsem una economia solidària i cooperativa catalana i aprofitem el seu potencial.

Per acabar, cal que posem les llargues i apuntem al maig del 2019. Els independentistes d’esquerres hem de treballar per tal que hi hagi governs municipals republicans, compromesos amb la transformació social i amb la radicalitat democràtica. Forgem consensos de poble per evitar l’assalt als ajuntaments de la dreta espanyolista i de l’autonomisme. Sigui quin sigui el nostre vot a cada municipi hem d’apostar per governs compromesos tant amb el poble i com amb la nació, per evitar alcaldies en mans de titelles de l’Estat monàrquic.

Així doncs, ens cal ser responsables i no cedir cap espai als tentacles de l’Estat. Hem de defugir els sindicats del règim. Cal combatre el feixisme. És necessari boicotejar l’IBEX-35. Hem de guanyar la República a cada municipi del país. No esperem ordres, actuem des de la nostra consciència republicana des d’ara mateix. I per suposat, mai hem de deixar de participar dels espais que donen forma al nostre moviment popular: enfortim les entitats, organitzacions culturals, juvenils, estudiantils i de tota mena que aposten sense vacil·lacions per la independència. Ara és l’hora de fer petites passes col·lectives que enforteixin l’independentisme i ens blindin davant el verí estatal. Fer-ho és senzill i a les nostres mans, perquè el judici als presos polítics l’haurem d’afrontar més forts que mai, fent del país un polvorí i aconseguint, des del carrer, allò que no vam saber defensar després del referèndum.

Biel López Ginesta, militant de La Forja – Jovent Revolucionari