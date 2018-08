O espanyolista o terrorista

Pau Donés, cantant de Jarabe de Palo, s’ha convertit aquest dimecres durant unes hores en Trending Tòpic a Twitter. És a dir, en tema de conversa a la xarxa social. El motiu? Haver dit, en una entrevista a ‘eldiario.es’, que el fet que “al segle XXI hi hagi presos polítics a Espanya i a Europa és de vergonya”, i ho ha qualificat de “tercermundista”. De res li ha servit matisar que no és independentista: l’espanyolisme més ranci se li ha llançat al damunt. No s’han vist comentaris d’independentistes carregant contra ell pel fet de no ser-ho, però sí s’han llegit centenars de missatges on se’l titllava de “feixista”, “terrorista” i fins i tot es feia referència a la seva malaltia, un càncer de colon contra el qual lluita des de l’any 2015.

El cantant de Jarabe de Palo anunciava que es retirarà temporalment de la música a partir de l’any vinent, i pocs dies després, sense por, decideix donar la seva opinió sobre Catalunya, l’independentisme i els presos polítics. Ho fa de manera respectuosa i argumentada, fent ús de la seva llibertat d’expressió, i només rep clatellades i greus insults. Aquesta mateixa setmana dos diputats d’ERC denunciaven que un policia espanyol els va escopir i insultar a Barcelona. I no fa ni un mes que el fotoperiodista Jordi Borràs va ser agredit també per un policia espanyol -que, per cert, no ha estat detingut ni apartat de la seva feina i responsabilitats al cos-.

Tard o d’hora, aquesta manera de fer tan espanyola serà la que acabi amb el seu propi país. Però, mentrestant, és urgent aturar tota aquesta onada de catalanofòbia, feixisme i violència -física o verbal-. La impunitat i permissivitat en aquest àmbit no portarà absolutament res de bo, per ningú.