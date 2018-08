Turisme massiu

Nova protesta ciutadana a la Barceloneta contra la massificació turística

Ahir a la tarda, el veïnat de la Barcelona ha tornat a sortir de nou al carrer per exigir solucions davant la massificació turística que genera tensió al barri, pel que a l'incivisme i tot el que això representa per la convivència. Denuncien que encara hi ha al barri desenes d’apartaments turístics il·legals.

Mig miler de veïns s'han manifestat pels carrers del barri. En una marxa que ha començat a la plaça del Poeta Boscà i ha continuat pel passeig de Joan de Borbó, on els manifestants han tallat el trànsit.

La mobilització d’aquest dimecres es va votar en assemblea divendres 24 d’agost. Es vehicula a través de la plataforma La Barceloneta en Lluita, a qui l’Associació de Veïns de la Barceloneta va explicar que dona suport plenament. Van assegurar que continuaran amb les protestes fins que no es doni resposta a les seves reivindicacions amb mesures efectives.