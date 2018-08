Violència espanyolista

Nova i greu agressió espanyolista a Barcelona

Un nou episodi violent s'ha produït avui a Barcelona. Es tracta d'una nova i greu agressió espanyolista que es va produir divendres a la tarda a l'andana del metro de la Sagrera.

L'usuari Òscar Andreu ha publicat una piulada a Twitter denunciant els fets, que es van produir cap a les 16h de la tarda de divendres. La víctima no va voler dir res al seu fill, aleshores, per no preocupar-lo:

"Agressió per l'esquena a mon pare, de 73 anys, a l'andana de Sagrera per dur el llaç groc al crit de 'a mi me hablas en español'. Tant traïdors com covards."

Aquesta tarda, l'home de 73 anys agredit per motivacions d'odi i catalanofòbia es trobava a Urgències atès de les ferides de què va ser víctima divendres, acompanyat del seu fill, que ha fet pública l'agressió des del seu compte de Twitter i que ha agraït les ràpides mostres de solidaritat en conèixer-se l'agressió.

Fa poca estona el fill, l'Òscar, ens ha informat que "Al mateix metro els Mossos van poder detenir i identificar l'agressor", de qui encara no es coneix la identitat.