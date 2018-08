La trampa mortal de Pau Luque (1)

Es veu que en Jordi Amat viu obsedit per l’1 d’octubre. Bé, això és el que ell mateix confessa al pròleg de La secesión en los dominios del lobo (Juny 2018), la darrera proposta bibliogràfica d’en Pau Luque (Vilafranca del Penedès, 1982). Aquest professor de Filosofia del Dret de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, col·laborador habitual de El País, diu haver estudiat el fenomen polític català des de la distància, que, segons manifesta, li permet de veure-ho tot amb molta més fredor, serenor i precisió que la resta de mortals que tenim la desgràcia de viure a casa nostra.

Des de la distància oceànica o des de la proximitat penedesenca, el cert és que llegir literatura de l’adversari és tan necessari com enriquidor, especialment quan hom és capaç de trobar-hi els forats de la barca. En el cas de Luque, tanmateix, més que traus a la nau caldria parlar de jocs de mans, d’un entramat de pseudosil·logismes que acaben atrapant el mateix autor.

Miraré d’il·lustrar-ne uns quants exemples. Cito, en primer lloc, un passatge de la pàgina 33. La traducció al català –de res, Pau– i les negretes són meves. “La pretesa virtut del referèndum era justament aquesta: que faria més lliures tots aquells que hi participaven, perquè, en la mesura que es donava l’opció de triar, s’era més lliure. Però l’elecció prèvia a la qual van sotmetre els catalans contraris al referèndum unilateral no va fer més lliure aquests darrers: com els havia de fer més lliures, quan el ventall d’alternatives, acotat per qui els obligaven a triar, només incorporava opcions que jutjaven pèssimes? En quin sentit aquell qui et dóna l’opció de decidir entre la picada d’una serp i la d’una aranya et fa menys esclau de la seva vara? Per il·lustrar amb claredat per què va resultar perversa l’elecció a la qual es va sotmetre els catalans “no-independentistes” evocaré un exemple d’aquest tipus general d’eleccions en un context molt més terrorífic. Pensem en La decisió de Sophie (1982). En el camp de concentració nazi on és reclosa, la Sophie és obligada, per un oficial, a triar quin dels seus dos fills sobreviurà, i si no n’escull cap, ambdós moriran a la cambra de gas. Així que la primera elecció que té davant seu, la que de debò imposa l’oficial, consisteix a decidir si perd només un fill o, alternativament, dos.”

Em resulta fascinant que tot un professor universitari de Filosofia del dret pugui cometre tants non sequiturs amb tan poc espai. O potser és precisament la seva expertesa filosòfica que l’hi permet. Conscientment –i, per tant, de manera deliberada– o inconscient, Luque ens ofereix un seguit de raonaments fal·laços. D’una banda, en un primer moment sentencia que el referèndum va obligar “els catalans contraris al referèndum” a triar entre opcions totes elles “pèssimes”. Aturem-nos aquí i desgranem. El referèndum oferia dues opcions: sí o no. Sí a una Catalunya independent en forma de República. No a una Catalunya independent en forma de República. Per què, doncs, l’opció del “no” era “pèssima” per als contraris al referèndum? Entendria que les dues opcions poguessin ésser insatisfactòries per als federalistes -teòricament favorables a l’exercici del dret a l’autodeterminació, per bé que mantenint la vinculació orgànica amb Espanya-, però per què les dues opcions eren “pèssimes” per als “contraris al referèndum”? No ho entenc. O sí, el que entenc és que és martingala argumentativa a fi de situar els contraris al referèndum en posició de víctimes indefenses, i poc més.