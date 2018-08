La Plataforma per la Llengua valora les respostes positives dels ajuntaments a lús del valencià

Des de la Plataforma per la Llengua s'ha demanat la normalització de l'ús del valencià a les pàgines web municipals i a les xarxes socials facebook i twitter corporatives. La petició de l'entitat es fonamenta, sobretot, en l'article sisè de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i en la Carta Europea de les Llengües Regionals, que implica la promoció de l'ús de les llengües pròpies i oficials del territori en la vida pública i privada.

La Plataforma per la Llengua va presentar davant el Síndic de Greuges les queixes per la manca d'ús del valencià i diversos ajuntaments de tota la geografia valenciana ja han contestat al Síndic.

Així per exemple, l'alcalde de Bolulla (Marina Baixa, Alacant), Andrés Ferrer Ruiz, afirma que «esta alcaldia accepta traduir a la llengua oficial de la Comunitat Valencia el perfil de facebook».

L'alcalde de Busot (l'Alacantí), Alejandro Morant Climent, explica que «des de juliol del 2017, fa justament un any, al facebook de l'Ajuntament de Busot la majoria de publicacions són bilingües castellà/valencià». Al facebook municipal de Busot, des de juliol del 2017 fins a juliol del 2018, s'han publicat 174 informacions bilingües i 114 en castellà. Cal dir que no hi ha cap cas de publicació directament en valencià al facebook de Busot. La justificació de l'alcalde és que «Busot és un poble de 3.000 habitants, on el 45% del cens són residents europeus». Cal dir que el percentatge d'estrangers residents a Busot és del 33%. En qualsevol cas, des de l'alcaldia de Busot s'afirma que «la seua queixa serà atesa tant com siga possible».

L'alcalde de Cervera del Maestrat (Castelló), Adolf Sanmartín Besalduch, afirma que «ha donat les instruccions oportunes als tècnics responsables perquè la pàgina municipal siga aviat bilingüe (valencià/castellà)».

L'alcaldessa de Guadasséquies (la Vall d'Albaida, València), Carmen Vidal Vallés, manifesta «el compromís de fomentar el valencià com a llengua oficial» i reconeix que «efectivament, la web municipal no ha completat la versió en valencià», cosa que justifica «per la mancança de recursos personals, materials i econòmics» dels municipis de menys de 1.000 habitants.

L'alcalde de Llocnou de la Corona (Horta Sud, València), Manuel Gimeno Ruiz, respon que té «manca de mitjans propis» per a efectuar la versió en valencià de la pàgina web municipal, i «ha presentat sol·licitud d'assistència tècnica, per a tal efecte, a la Diputació de València».

La Plataforma per la Llengua va demanar a l'alcalde de Moixent (la Costera, València), Teófilo Fito Martí, que la versió del web en valencià fora la primera opció per a la ciutadania i que s'utilitzara més el valencià al facebook municipal. Per tant no és certa la resposta de l'alcalde quan afirma que, al web i al facebook municipal, «se usan de forma indistinta las dos lenguas oficiales en esta Comunidad Valenciana».

Finalment cal destacar la resposta positiva de l'alcalde de Vallés (la Costera, València), J. Javier Sisternes Benavent, que explica que «l'Ajuntament està adaptant la pàgina web a versió en valencià, al igual que ja estan les xarxes socials, bans i grup de difusió municipal».