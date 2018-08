Per la República

La CUP vol que el Govern assumeixi un programa de ruptura amb l’Estat lligat a un canvi de model econòmic

La CUP ha recordat avui que la seva aposta política per aquest curs passa pel desenvolupament de mesures que garanteixin i dignifiquin les condicions d’existència de les classes populars i l’exercici del dret a l’autodeterminació del poble català. Així, la tasca cupaire anirà encaminada a fer un seguiment polític de les accions que impulsa el Govern de la Generalitat per tal de que “no tanquin per dalt, allò que vam obrir per baix” la tardor pasada, i en la participació a les mobilitzacions populars per exigir l’exercici del dret d’autodeterminació. Igualment, la CUP-CC, continuarà fent propostes, com ja ha vingut fent des de l’inici de la legislatura, perquè la consecució de la República es pugui fer a partir de l’exercici de la sobirania als carrers, als municipis i al Parlament.

Per això, la CUP recorda que és urgent crear l’assemblea municipalista i de càrrecs electes, que es legisli en clau de superar els límits del neoliberalisme i les retallades en serveis públics i que es faci una aposta per dotar de sobirania les institucions i els carrers del país. Per la formació de la unitat popular aquest és el tema central de debat en aquest inici de curs i no pas els terminis concrets de materialització de la República. “Si no tenim clar el què i el com, ens serà impossible definir el quan”, ha confirmat una portaveu cupaire. En aquest sentit, la CUP ha accelerat aquests dies les reunions polítiques amb diversos actors per poder bastir el més aviat possible una proposta nítida de mobilització però també d’actuació institucional que serveixi per trencar els límits del règim del 78 i l’actual règim borbònic en clau de desbordament democràtic, social i nacional.