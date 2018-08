Antifeixisme

La CUP presenta a una declaració per facilitar la creació dels Comitès de Solidaritat Antifeixista

Aquest migdia, la CUP ha presentat, avui a Verges (Baix Empordà), una iniciativa de Declaració institucional per facilitar la creació dels Comitès de Solidaritat Antifeixista (CSA), una iniciativa que ja es va aprovar al ple de l’ajuntament de Viladamat la setmana passada i que es portarà a debat avui a Guiamets, a Celrà al setembre i que com a CUP es farà arribar arreu del país.

La voluntat és denunciar les agressions feixistes arreu del territori i subratllar el paper històric que ha tingut l’extrema dreta als Països Catalans. “L’Estat no ha vist mai l’extrema dreta com un perill, sinó com una col·laboradora necessària de la repressió i ha tingut la connivència policial”, ha subratllat Ignasi Sabater, alcalde de Verges.

També s’ha volgut denunciar la passivitat del Govern de la Generalitat, de la Conselleria d’Interior i dels Mossos d’Esquadra davant l’augment d’agressions. La diputada de la CUP-CC, Natàlia Sánchez, ha insistit en què “negar les agressions o que hi ha grups d’extrema dreta organitzats és contribuir en la seva impunitat”.

Davant la manca de resposta i la inacció del Govern, l’autoorganització popular compromesa amb la resistència i desobediència civil activa i no violenta, ha incentivat la creació dels Comitès de Solidaritat Antifeixista. En aquest sentit, Robert Sabater, alcalde de Viladamat, ha constatat que la voluntat del govern de l’ajuntament és “donar suport als CSA des de les institucions per garantir la convivència als municipis”.