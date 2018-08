Antifeixisme

La CUP de Reus crida a la formació de Comitès de Solidaritat Antifeixista davant els atacs feixistes

La Candidatura d’Unitat Popular de Reus (CUP Reus) ha convocat a la ciutadania reusenca a una assemblea oberta a la plaça del Teatre el proper dilluns 13 d’agost a 20 hores per tal d’enfilar estratègies de resistència i autoorganització. A més, la formació també també presentarà una iniciativa de Declaració Institucional per facilitar la creació dels Comitès de Solidaritat Antifeixista (CSA) al proper ple del setembre per tal de posar de manifest si hi ha voluntat política del govern de la ciutat i d’altres grups municipals de l’oposició en donar suport als CSA des de la institució per tal de garantir la convivència a la ciutat de Reus.

En aquesta direcció, la CUP Reus s’afegeix a la denúncia i manifesta total rebuig vers el nou atac feixista contra els drets polítics i la República Catalana que s’ha viscut aquest dijous a Reus quan un grup de persones organitzades amb el suport del grup municipal de Ciutadans han arrancat la pancarta que reclama la llibertat dels presos polítics des de la façana de l’ajuntament.

Segons la formació, avui l’alcalde Pellicer, reticent a penjar aquesta pancarta en un inici, ha vist amb els seus propis ulls aquells actes que la CUP ja fa temps que denuncia. El passat mes de maig, la CUP i el conjunt de l’Esquerra Independentista Reus van fer un roda de premsa amb el suport de Jordi Borràs i dels Avis i Àvies per la Llibertat en què es va fer una crida explícita per denunciar totes les agressions violentes i feixistes i per assenyalar els col·lectius unionistes i feixistes de la ciutat, molt actius a les xarxes i que ja actuaven pel territori arrancant llaços grocs amb els lloaments de la regidora Pepa Labrador de Ciutadans.

Davant d’aquests fets, l’autoorganització popular, tal com es va fer el passat 1 d’octubre, ha de donar una resposta contundent i compromesa amb la resistència i desobediència civil activa i no violenta, a l’actuació impune del feixisme. L’única alternativa a la passivitat de les insititucions i dels cossos dels Mossos d’Esquadra davant de l’augment d’agressions per part de col·lectius espanyolistes i feixistes o per membres dels mateixos cossos policials de l’estat espanyol és la creació dels Comitès de Solidaritat Antifeixista.

Per tant, la CUP de Reus, com a candidatura municipalista i tal com han fet altres assemblees de la CUP d’arreu dels Països Catalans utilitzarà totes les seves eines per tal de facilitar la creació d’aquests Comitès. No ens podem permetre el luxe de seguir negant l’existència d’agressions o de grups d’extrema dreta organitzats ja que d’aquesta manera estem contribuint en la seva impunitat.