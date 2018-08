La CUP-Crida per Girona ha demanat conèixer tots els detalls del projecte d’instal·lació d’una carpa permanent a la ciutat

La CUP-Crida per Girona ha demanat conèixer tots els detalls del projecte d’instal·lació d’una carpa permanent a la ciutat en un solar de la carretera Barcelona. Es tractaria d’una iniciativa privada dels mateixos promotors del Festival del Circ, que ha transcendit a través dels mitjans de comunicació.

Els cupaires ja han sol·licitat a l’Ajuntament de Girona consultar l’expedient del projecte, per analitzar aspectes com la llicència d’activitat, les mesures de seguretat, les taxes municipals que s’aplicaran, etc. Des d’aquest punt de vista, la formació ha avançat que es fixarà especialment en qüestions com la gestió de residus al recinte, la prevenció de riscos laborals del personal, la seguretat de la instal·lació o el cobrament de les taxes adequades.

Igualment, la CUP-Crida per Girona ha demanat al govern municipal que no es financi el projecte amb diners municipals, ni de forma directa ni de forma indirecta a través dels altres esdeveniments que els mateixos promotors privats celebren a la ciutat. En anteriors ocasions els cupaires havien denunciat un cert “tracte favorable” per part del govern cap a aquests promotors, que han exigit que en aquesta ocasió no es repeteixi.

Finalment, la formació ha demanat al govern que treballi per garantir que aquest nou projecte tingui vinculació amb el sector cultural de la ciutat, de manera que pugui servir per potenciar iniciatives culturals de base i que sigui accessible a entitats i ciutadania.