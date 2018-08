La CUP-Crida per Girona denuncia que la burocràcia municipal posa en risc la qualitat dels serveis socials a la ciutat

El cas de l’associació “Esqueix” de Pont Major que, després de fer un casal d’Estiu al barri, ha rebut la negativa de pagament del servei per part de l’Ajuntament de Girona ha estat l’últim cas de conflicte entre Ajuntament i entitats que presten serveis socials comunitaris a la ciutat. Aquesta situació, provocada pel nivell de burocràcia i traves administratives en què es troba el consistori, posa en risc el model i la qualitat dels serveis socials a la ciutat i ja ha provocat l’endarreriment en l’inici d’alguns projectes com el de les ludoplaces. Per la CUP-Crida per Girona la situació comença a ser insostenible i alerta que, com sempre, qui en pagarà les conseqüències no són només les entitats socials arrelades al territori sinó la gent dels barris de la ciutat que utilitza els serveis que presten aquestes entitats.

És per això, que la portaveu cupaire, Laia Pèlach, ha reclamat al govern convergent una solució política perquè la problemàtica no s’enquisti i no derivi amb una finalització encoberta d’un model d’èxit de serveis socials arrelat al territori. En aquest sentit, Pèlach ha afirmat que “Som conscients que l’àrea social no ha sigut una prioritat de l’equip de Madrenas, però cal que ara afrontin el problema i trobin solucions a les dificultats que tenen les entitats que desenvolupen projectes socials i comunitaris als barris gironins per cobrar els serveis prestats”. Segons la CUP-Crida per Girona una de les propostes que es podrien posar sobre la taula és incorporar una persona de perfil jurídic a l’àrea de serveis socials que faciliti la tasca i el contracte entre l’àrea administrativa i els serveis socials.

En qualsevol cas, la formació independentista ha reclamat a l’equip de govern que mantingui informades les entitats de les dificultats i un diàleg fluid amb les mateixes per evitar els problemes econòmics generats per culpa dels retards i impagaments, i alhora busqui solucions definitives per donar estabilitat a aquests projectes imprescindibles per la cohesió social als barris.