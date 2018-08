La CUP-Crida per Girona demana un pla de manteniment d’espais públics equitatiu pels barris

La CUP-Crida per Girona ha demanat a l’equip de govern que faci públic un pla de manteniment dels espais públics de la ciutat, especialment parcs i places, per saber quines són les inversions previstes a cada sector. La mesura arriba després d’analitzar els barris i comprovar de la progressiva deixadesa d’inversió i manteniment en bancs, places, cadires i espais comunitaris de la ciutat, a excepció del Barri Vell. La mesura proposada pels cupaires vol acomplir dos objectius: d’una banda, vol que el govern faci una feina de previsió i implementació de partides que no es decideixin a partir de la improvisació o a partir de l’espera que alguna cosa es fa mal bé i, de l’altra, que tothom pugui saber quines són les inversions en manteniment previstes a cada barri de la ciutat com un exercici de transparència.

Per la CUP-Crida per Girona en els últims anys existeix cada vegada menys informació sobre la previsió de manteniment de l’espai públic. En paral·lel, l’organització constata un increment de les crítiques de veïnes i veïns dels barris no cèntrics de la ciutat al voltant d’aquesta temàtica. Pel regidor cupaire, Lluc Salellas, “la ciutat que no interessa per la promoció turística ha anat quedant abandonada en el seu dia a dia fruit d’una concepció hipercentralitzada de la inversió pública per part de l’equip de govern convergent”. Salellas ha recordat que fa mesos que han reclamat un document d’actuacions argumentades tècnicament on aparegui també un calendari de les inversions en manteniment de bancs, places, parcs infantils... sobre un mapa i sempre se’ls ha respost que el model que es fa servir és el de la intervenció quan és necessària. A més a més, segons la CUP, el govern tapa amb aquesta mancança estructural amb la publicitat d’uns pressupostos participats que s’han de reformar.

Per tot plegat, la formació independentista ha reiterat que calen polítiques d’inversió equitatives entre barris que es facin de forma transparent i pública. La CUP-Crida per Girona ha recordat que mentre hi ha bancs i places del centre que cada any tenen intervencions de manteniment n’hi ha molts d’altres en els barris no cèntrics que no reben ni la meitat d’atenció.