La CUP-Crida per Girona demana al govern gironí proactivitat en l’estafa d’Idental

Després de reunir-se amb algunes de les persones afectades, els cupaires creuen que el govern gironí hauria de ser més proactiu donant-los suport en les seves demandes i garantir acompanyament a totes les persones afectades a través de l’OMIC. La formació demana que a través del conveni de col·laboració que tenen amb AICEC-ADICAE s’ofereixi per fer un cens de persones afectades per la clínica de Girona i es facin reunions periòdiques d’assessorament amb el col·lectiu per acompanyar-los en el seu procés d’autoorganització.



La regidora de la CUP-Crida per Girona, Laia Pèlach, ha recordat que “no és el primer cas en què cadenes de franquícies de clíniques dentals tanquen acusades de mala praxis i frau fiscal deixant desemparats milers d’usuaris i usuàries”. Per això, ha demanat a l’ajuntament de Girona que revisi els permisos d’activitat que van permetre obrir la clínica a Girona per garantir que tot es va fer correctament i alhora que promogui campanyes de sensibilització en matèria de consum que incloguin la casuística de les clíniques dentals.



Els cupaires també han volgut recordar que si l’atenció en salut bucodental tingués més cobertura en el marc de la sanitat pública reduiríem aquests casos de males praxis i estafa.