lluita institucional

La CUP Capgirem Barcelona no participarà de la comissió extraordinària sobre el top manta

La CUP Capgirem Barcelona ha manifestat la seva oposició a l’ús dels espais institucionals com una burda extensió dels espais de campanya electoral i en aquesta línia ha decidit no participar en la comissió extraordinària per part de diferents grups de la oposició, centrada en la venda ambulant, l’incivisme, i la inseguretat.

La formació també ha denunciat "quin ha estat el desencadenant d’aquest moviment dels grups de la oposició, una agressió racista a un venedor ambulant de la qual només han transcendit uns segons de vídeo descontextualitzats, ens recorda molt al cas d’en Sidil Moctar, o al Cas Gruàrdia Urbana, amb manipulació documental inclosa per tal de portar l’Estaban i en Garganté a judici. Trobem molt greu i negligent aquesta predisposició dels grups municipals a fer d’altaveu dels posicionaments més racistes i reaccionaris".

Afegeix que l'esmentada comissió dista molt de la voluntat d’atacar d’arrel els problemes que han fet de Barcelona una ciutat d’esquena a les veïnes, és per aquests motius que el nostre Grup Municipal no assistirà a aquest espai, i denunciem la convocatòria d’aquest com un gest per a treure rèdit polític del patiment de les veïnes per part dels grups municipals de l’Ajuntament, sense cap intenció d’incidir en les condicions de vida de veïns i veïnes.