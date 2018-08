Feixisme

La CUP Capgirem Barcelona a Sant Andreu denuncia l’arrencada del llaç groc de la Seu del Districte

El nucli de la CUP del districte de Sant Andreu ha denunciat l'arrancada del llaç groc de la seu del districte i ho considera com l’atac a la llibertat d’expressió que representa així com l’assalt a un edifici públic per a arrabassar un símbol de solidaritat que es va col·locar amb l’acord majoritari del Consell de Districte.

Pensa que es tracta d’una mostra més de la creixent impunitat amb què es mouen els grups espanyolistes, més recalcitrant i alguns dels seus representants electes, i demana a l’Ajuntament de Barcelona que investigui els fets i miri d’identificar-ne els responsables.