Ni presos ni exiliats

140 persones participen en un sopar groc a Eivissa

Unes 140 persones han acudit al Restaurant Cruce de Sant Rafael per participar aquest divendres en el ‘Sopar Groc’ organitzat a Eivissa per recaptar fons per als presos polítics de Catalunya i el lliure retorn dels exiliats.

Al sopar han acudit l'eivissenc Pep Costa, vicepresident primer del Parlament de Catalunya, i Jordi Matas, Doctor i Catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat de Barcelona i director del departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la mateixa universitat.



Matas s'ha mostrat sorprès per la resposta que hi ha hagut a la Illa en aquesta convocatòria, la recaptació de la qual es destinaran a la Associació Catalana Pels Drets Civils, que agrupa a familiars dels polítics catalans presos i ‘exiliats’ després del referèndum convocat per la Generalitat de Catalunya el passat 1 d'Octubre de 2017.



“No he vist molts actes tan ben organitzats i amb tanta solidaritat com el qual m'he trobat aquí (a Eivissa). No esperava que hi hagués tanta gent i estem molt contents per la resposta. El missatge que vull transmetre és de denúncia del funcionament de la democràcia a Espanya i que cal seguir lluitant per la llibertat i pel dret a decidir”, ha assenyalat Matas.



Així mateix, el catedràtic ha comentat que cal trobar una solució al conflicte i que passa “pel dret d'autodeterminació de Catalunya i per la negociació d'un referèndum amb el Govern d'Espanya”. No s'ha mostrat molt optimista pel canvi que s'ha donat en l'Executiu.



“Crec que pot haver-hi algun canvi en les actituds, però en el fons de la qüestió, no. Per tant, haurem de demostrar, una vegada més, que la voluntat del poble de Catalunya és poder resoldre aquest conflicte decidint i votant. I deixant clar que per aquest motiu no s'ha d'anar a la presó. D'un partit que ha recolzat l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i ha avalat la repressió política i policíal, com el PSOE, no es pot esperar gran cosa, solament unes formes de fer les coses més d'esquerres. Encara que no li dono massa crèdit al president del Govern espanyol”, ha prosseguit.



Rèplica

D'altra banda, al voltant d'una desena de persones amb banderes espanyoles s'ha donat cita en Sant Rafel per mostrar el seu rebuig a la trobada. Una mobilització que no ha tingut molt èxit, malgrat que s'havia difós a través de les xarxes socials en els últims dies.



Aquests, situats a l'altre costat de la carretera del restaurant en el qual s'ha dut a terme el sopar, han cridat “independentistes, subnormales” i “Carles Puigdemont, a la paredassa”, entre altres càntics.



No han rebut cap tipus de resposta a la provocació i no hi ha hagut enfrontament algun entre ambdues parts.