La CUP Alcanar-Les Cases denuncia la no convocatòria del ple ordinari del període juny-juliol

En un comunicat de premsa encapçalat amb el lema l’eina imprescindible del poble, la CUP Alcanar – Les Cases denuncia que el govern d’ERC a l’Ajuntament d’Alcanar incompleix de nou l’article 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i l’article 98.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) al no convocar com a mínim, una sessió de ple ordinari dintre del període de 2 mesos tal i com està estipulat. Cal recordar que el darrera sessió de ple ordinari es va realitzar el passat dijous 31 de maig.

Alcanar és un municipi d’entre 5.001 habitants i 20.000 habitants per tant, segons ens indica l’article 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i l’article 98.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), s’ha de celebrar un ple ordinari com a mínim cada dos mesos. També, així es va aprovar durant el primer ple de la legislatura 2015/2019 datat del 25 de juny del 2015.

En canvi, el govern d’ERC a l’Ajuntament d’Alcanar sí que ha convocat un ple extraordinari per al dijous 2 d’agost on no hi haurà precs, ni preguntes i l’oposició no podrà presentar mocions.

El ple ordinari és l’eina institucional que tenen per fer escoltar la nostra veu i exposar el nostre treball. És per això, que l’assemblea local de la CUP Alcanar – Les Cases demana al govern d’ERC que deixe d’incomplir la normativa vigent.