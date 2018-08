Impunitat policial

L'ASM acusa el cap de la policia espanyola de desobeir la nova delegada del govern espanyol a les Illes

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha acusat el cap de la policia espanyola, Antonio Jarabo de la Peña (Soria 1951), de desobeir la nova delegada del govern espanyol, Rosario Sánchez, i forçar una desfilada de contramanifestants feixistes a tocar de la nostra concentració, convocada ahir divendres per la recepció del borbó Felipe VI, amb el risc d'incidents que això suposava.

Segons l'ASM, "Antonio Jarabo de la Peña va desembarcar a les colònies d'ultramar l'any 2012 i en l'acte de presa del càrrec de dia 25 de gener fou apadrinat, fet insòlit fins aleshores, pel president del Govern Balear, José Ramón Bauzá, i per qui era aleshores el conseller d'Interior, José M. Rodríguez. En tots aquests anys Jarabo de la Peña ha demostrat que no és un policia neutral sinó que és un policia deslleial, sectari i de partit vinculat al cercle confiança de l'ex ministre de les clavegueres del PP, Fernández Díaz"

Tot i que des de delegació de govern havien assegurat als mitjans de comunicació que s'havien pres mesures per evitar el contacte entre els dos grups de manifestants, l'ASM afirma que "la policia va fer circular els espanyolistes que arribaven i se n'anaven per un passadís a tocar de la nostra concentració, només separats per una barrera. Això va donar lloc a tot tipus d'amenaces, insults i provocacions constants dels feixistes, que si no van acabar en una batalla campal fou per la sang freda de la nostra gent i per l'actuació del nostre servici d'ordre".

L'ASM, també ha denunciat que "encara que havíem rebut la conformitat de delegació per situar-nos al carrer Palau Reial, confluència amb la placeta de la Seu, els agents a les ordres de Jarabo de la Peña van permetre els contramanifestants ocupar el tram del carrer davant la Seu. Així mateix a ells se'ls va permetre traspassar la barrera i acostar-se amb actitud provocativa a la concentració de l'ASM, mentre que a nosaltres se'ns va prohibir taxativament sortir del recinte sota pena de ser identificats i denunciats, tot i estar situats més enfora".

L'entitat sobiranista s'ha solidaritzat als professionals d'IB3 que no van poder fer la seva feina pels atacs i coaccions dels espanyolistes, i ha manifestat la seva gratitud a "les persones que, en un acte de valentia, de civisme i de reivindicació democràtica, van venir a reclamar la llibertat dels presos i exiliats, el dret a decidir i la devolució de Marivent als mallorquins"