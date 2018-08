Jutges, mèrits i favors

Des d'associacions judicials diferents s'ha qüestionat tant la promoció de Carmen Lamela de l'Audiència Nacional al Tribunal Suprem com la presumpta assignació fraudulenta d'una plaça de fiscal per a Sofía Marchena, filla del magistrat Manuel Marchena, president de la Sala Segona del Tribunal Suprem que ha de veure el judici als independentistes catalans i a la qual pertany el jutge Pablo Llarena.

Com en qualsevol bona història, aparentment almenys, tot apareix amb massa coses estranyes. Lamela va ser la primera jutgessa que va veure la causa de l'independentisme català, la que va enviar a presó els Jordis ―Sànchez i Cuixart―, la que també va decretar la primera presó incondicional contra Junqueras i els set consellers que van comparèixer a l'Audiència Nacional i la que va dictar la primera ordre d'extradició fallida contra el president Puigdemont i els consellers exiliats a Bèlgica. Ara al seu jutjat queda la causa contra el major Trapero i la intendent Laplana, que acusa de pertinença a organització criminal.

En el cas de la fiscal Marchena hi ha també pel mig la directora de l'Escola Judicial, Gema Espinosa, casada amb el jutge Llarena. Tantes casualitats han portat diverses organitzacions judicials a denunciar el nomenament de Lamela per part del Consell General del Poder Judicial com també la suposada l'assignació fraudulenta per la plaça de Sofía Marchena.

En vista del que ha succeït aquests mesos i del protagonisme públic de tots els implicats en l'operació d'estat per desmantellar l'independentisme, no sembla exagerat preguntar-se si estem parlant de mèrits dels promocionats o de favors. Hauria de quedar meridianament clar què és el primer i per a això és necessari que es donin les explicacions oportunes, inclòs al Congrés dels Diputats. En aquests moments, l'alarma ja s'ha encès i no n'hi haurà prou amb el silenci.