Juan Carlos Girauta (C’s) fa mofa de l’assassinat de dos turistes americans

Fa un parell de dies Juan Carlos Girauta (C’s) va fer un tuit mofant-se de la mort de dos turistes americans a Tadjikistan a mans de l'Estat Islàmic. El tuit de Girauta deia “Pareja de vegano y vegetariana, graduados por Georgetown, funcionarios en Washington, deciden recorrer el mundo en bici. Persuadidos de que el mal no existe, de que es un concepto fabricado para enfrentarse a la complejidad, se van a ver a ISIS. Los matan. https://nyti.ms/20QbBA”



La majoria d’internautes no entenien el motiu de l’odi de Girauta cap aquest dos turistes (que en cap moment tenien pensat “anar a veure l’ISIS”) fins que algú va clicar l’enllaç de l’article del New York Times que explica els dramàtics assassinats i va veure la segona foto d'aquest article on surt el noi americà davant d'una pintada de "Llibertat Presos Polítics". Llavors molts internautes van pensar que havien trobat una possible explicació a la mofa de Girauta pels assassinats ... de fet el mateix Girauta va penjar a sota del seu tuit la fotografia del noi americà amb la pintada de "llibertat Presos Poítics" comentant "aquí está él a su paso por España".