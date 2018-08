Música

Joves de Santa Eugènia de Berga fan un rap sobre la problemàtica als escorxadors

S'ha estrenat ‘Ments fortes’, un videoclip on una quinzena de joves d’entre 14 i 16 anys rapegen diferents estrofes on denuncien la problemàtica de la macro-indústria del porcí a Osona. Pels joves de Santa Eugènia aquest rap és una forma de seguir denunciant la situació de precarietat que s’hi viu i aportar el seu gra de sorra. A més, han comptat amb el suport de treballadores dels escorxadors, que van explicar la problemàtica en una xerrada i van ser presents al rodatge del clip.

La idea va sorgir poc després del concert celebrat el passat 16 de juny a Santa Eugènia en solidaritat amb Càrnies en Lluita, on hi van participar Txarango, Tremendu, Pd Ratlles i Resiliència. Precisament aquest darrer grup, Resiliència, va voler portar un pas més enllà la vinculació dels joves del poble amb la lluita i, amb la col·laboració de l’Ajuntament, van realitzar un taller de cultura hip hop. El taller es va dividir en 3 parts diferents: rapejar, el dj i el graffitti, cada una explicada per un membre diferent dels components de Resiliència. Així doncs, Ellis Withney va mostrar als joves com fer anar els vinils i ‘scratchejar’, Ferran Domènech els va fer una classe magistral sobre com escriure rap i com rapejar i, finalment, Naim Anki va explicar les arrels d’aquesta cultura lligada al món de l’art de carrer. Per finalitzar, es va pintar el graffiti que apareix al videoclip on s’hi pot llegir la frase «Fortes són les ments que lluiten per una feina digna. Solidaritat amb Càrnies en Lluita». Segons comenten, era el primer cop que feien un taller de rap i es mostren contents amb el resultat. A més, destaquen l’habilitat dels joves per cantar, ja que la majoria mai havien rapejat.

El conflicte segueix

Tot plegat passa en un moment en el qual sembla que es comencen a assolir petits avenços. Si fa una setmana Grupo Jorge anunciava un acord amb CCOO per passar els treballadors a règim general i reincorporar la vuitantena de treballadors acomiadats, aquest dimecres ja han incomplert aquesta segona clàusula, ja que la data limit per reincorporar-los era el 31 de juliol, segons ha denunciat Càrnies en Lluita.