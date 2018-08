Intenten identificar la persona instigadora de l’agressió al càmera de Telemadrid

Un tuitaire ha “obert un debat” sobre la identitat de la instigadora de l’agressió del càmera de Telemadrid ja que s’hi va barallar i va començar a cridar “es de TV3!” durant la concertació de Ciudadanos de dimecres passat al Parc de la Ciutadella de Barcelona. El perfil @barq_in ha fet un tuit amb el text “Hay debate: ¿La mujer que inicia la pelea que acaba con la agresión al cámara de TeleMadrid es la misma de "no me toques que tengo cáncer"?. (Los 2 vídeos juntos)” i un enllaç amb els vídeos.



La majories de tuitaires creuen que la instigadora de l’atac de la Ciutadella i la del vídeo “no me toques que tengo cáncer” (d’una protesta unionista de fa unes setmanes) són la mateixa persona. El perfil @arnaupc ha fet un tuit amb el text “Aquell dia després de cridar tant li va pillar una baixada de tensió, aqui la teniu...” i una imatge d’una dona vestida de blanc que està a estirada a terra (segons alguns testimonis es va marejar després de dir moltes vegades a un mosso d’esquadra "no me toques que tengo cáncer"). El que sembla clar és que els agressors eren propers a Ciudadanos ja que la formació espanyolista es nega a denunciar l’agressió al càmera de Telemadrid.