intolerància

Incidents i presència de feixistes a la concentració de Ciudadanos a Barcelona

La mobilització d'aquesta tarda a una de les entrades del Parc de la Ciutadella convocada per Ciudadanos contra la violència i per la convivència ha finalitzat amb agressions i crits contra els membres del govern i el Mossos. A més a més, ha comptat amb la presència de grups feixistes com ara Generación Identitaria, un nou moviment ultradretà amb presència arreu d'Europa. També han fet sonar l'himne espanyol i el "Que viva España" de Manolo Escobar.

La tensió s'ha generat quan un càmera de Telemadrid ha estat increpat i agredit per una multitud, que l'ha arraconat perquè creien que duia un llaç groc a la càmera, que no ho era. L'han acusat de ser de TV3. El periodista ha rebut quatre cops de puny i ha hagut de ser evacuat.